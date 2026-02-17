martedì, 17 Febbraio , 2026
Sulla Luna del prof De Maria a giocare a Curling…

Se al Curling, disciplina olimpica tanto in voga, aggiungi un po’ di Luna, nasce il “Circolo Luna Curling Giovanni De Maria”.
Il sodalizio social, tra serio e faceto, da un lato richiama l’opera scientifica del professore di origini lucane che studiò le pietre lunari per la NASA (Emilio Salierno gli ha dedicato il libro “La Luna respira”), e dall’altro lo sport che vive un boom mediatico grazie alle Olimpiadi invernali.
L’Intelligenza Artificiale stupisce e i soci del Circolo, già lettori del libro, si ritrovano così sulla Luna a spingere le pietre di granito (stone), cercando di posizionarle più vicino al centro della pista di ghiaccio.
Per il Curling servono le pietre, hanno pensato i simpatizzanti di De Maria, e chi meglio del nostro scienziato è esperto di pietre, lunari e terrestri? E allora la simpatica idea dei giovani creativi impegnati a sostenere il libro di Salierno, di lanciare la campagna di adesioni con le immagini curiose di chi, sorridente o in postura seriosa, in giacca e cravatta, in abito da cerimonia, in tuta, in punta di tacchi e borsetta a tracolla o canotta bianca, si cimenta sul suolo lunare con i sassi di granito.

Giocare a Curling, o ad altro, sulla Luna? Solo il frutto della fantasia? E chi può dirlo! Salierno, del resto, nel suo libro, chiede a De Maria: “Si può immaginare davvero che le navette spaziali, a un certo punto, cominceranno ad andare su e giù, freneticamente, dalla Terra allo Spazio e viceversa? Si potranno immaginare, ad esempio, supermercati e alberghi sulla Luna realizzati da cinesi, americani, russi?”. La risposta? “Possibile!”.
Intanto, le adesioni al circolo aumentano e sulla pagina FB del libro “La Luna respira” la richiesta è: ”Come si fa ad aderire?”. Semplice, bastano una foto e un po’ di leggerezza e puoi andare sulla Luna…

