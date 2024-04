Sulla “Jonica” con 200 grammi di hashish.E Bravo ”Ginger” cane della Finanza

Era di passaggio alla guida di un furgone sulla ”Jonica” , ma a un controllo delle Fiamme Gialle si è mostrato agitato. E così grazie al fiuto di Gingeri, un cane antidroga, è saltato fuori il prezioso carico di due panetti da 100 grammi ciascuno di hashisc. Il magistrato ha disposto prima gli arresti domiciliari e poi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria del messinese, dove risiede.



GDF MATERA: NASCONDEVA NEL FURGONE 200 GRAMMI DI DROGA. ARRESTATO TRENTENNE SICILIANO.

I Finanzieri del Gruppo di Matera, nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio volto alla repressione dei traffici illeciti, sulla S.S. 106 Jonica hanno tratto in arresto un trentenne, originario di Termini Imerese (PA) e residente nella provincia di Messina, trovato in possesso di 200 grammi di “hashish”, che avrebbero fruttato sul mercato oltre quattromila euro.

Il soggetto arrestato, era alla guida di un furgone, risultato di proprietà di un’impresa di trasporti della provincia di Messina, di cui era dipendente; al momento del controllo, è apparso in evidente stato di agitazione.

All’esito di una approfondita ispezione, il cane antidroga “GINGER”, ha segnalato, con insistenza, la presenza di sostanze stupefacenti all’interno del vano trasporti del mezzo; i finanzieri, quindi, sono riusciti ad individuare una busta di plastica di colore bianco abilmente occultata, nella quale vi erano due panetti di materiale resinoso di colore marrone, che a seguito di esame speditivo drop test è risultata essere sostanza stupefacente tipo “hashish”.

Pertanto, il conducente, nella flagranza del reato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, è stato posto agli arresti domiciliari presso una idonea struttura in Matera. La competente Autorità Giudiziaria riconoscendo l’esistenza di un concreto quadro indiziario, ha convalidato la suddetta misura restrittiva della libertà personale, emettendo ordinanza di applicazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con contestuale obbligo di dimora all’interno della provincia di Messina.

Nel precisare che il procedimento penale versa attualmente nella fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che per la persona sottoposta a misura restrittiva vige il principio di presunzione di innocenza fino all’ultimo grado di giudizio, allorquando sarà definita la posizione della stessa, si evidenzia che il presente comunicato è stato diramato al fine di garantire il diritto di cronaca.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio disposti e coordinati dal Comando Provinciale di Matera, finalizzati al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti e, in generale, alla repressione dei traffici illeciti connotati da pericolosità sociale, a tutela dei cittadini e della legalità.