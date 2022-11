Sulla Basentana due veicoli a fuoco. Disagi e apprensione

Il fuoco non lo blocca nemmeno il maltempo, come hanno confermato due interventi che hanno visto impegnati nella serata di martedì 22 novembre squadre di vigili del Fuoco lungo la fondovalle Basentana. Il primo, al chilometro 33, per spegnere le fiamme su un furgone alimentato a gasolio che si è incendiato per cause da accertare.



L’altro, nella galleria Carvotto, in direzione Potenza, dove le fiamme hanno interessato un camion. Nessun danno ai conducenti. Ma tanti i disagi alla viabilità, con inevitabili rallentamenti, su un’arteria che già ne procura degli altri a causa dei cantieri per la messa in sicurezza. Sul posto i Carabinieri e personale dell’Anas. A questo aggiungiamo la pavimentazione lungo la statale 7 Ferrandina-Matera che si innesta alla Basentana. E stamattina, lungo la strada provinciale n.26 ‘destra bradano’ -sul viadotto Foggia di Lupo- un tir è finito sotto al viadotto ,capovolgendosi dopo aver sfondato il guard rails. Deceduto il conducente. Ignote le cause dell’incidente. Forse un malore. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polstrada, 118 e personale della Provincia di Matera.