Sul treno della solidarietà il dono dell’Ass. Gian Franco Lupo alla Polfer di Metaponto

E d’estate avere a disposizione una apparecchiatura, come il defibrillatore, per salvare qualcuno che dovesse avere malori di vario tipo legati, e’ garanzia di essere soccorsi in tempo e di continuare a vivere. Il dono fatto dall’associazione Gian Franco Lupo” Un sorriso alla vita- Onlus di Pomarico” alla Polfer di Metaponto, che avevamo annunciato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/il-grande-cuore-dellass-gian-franco-lupo-per-la-polfer-di-metaponto/, è la conferma delle buone pratiche e della lungimiranza di un sodalizio che investe in sicurezza, come fanno tutti i giorni donne e uomini della Polizia di Stato per tanti cittadini. Le parole e i ringraziamenti reciproci durante la cerimonia del questore Emma Ivagnes, del presidente dell’Associazione Michele Lupo e del dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata e il Molise, Gaetano Froncillo sono una bella pagina di collaborazione tra due realtà nel segno della solidarietà per gli altri…in stazione o su un treno,aldilà del passaggio a livello come in questo caso.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Donato alla Polizia di Stato di Matera un defibrillatore automatico per il Posto di Polizia Ferroviaria di Metaponto dall’Associazione Gian Franco Lupo di Pomarico.

Da oggi, anche presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Metaponto sarà disponibile un defibrillatore automatico, donato dall’Associazione Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vita” – ONLUS di Pomarico, a disposizione, in caso di emergenza, non solo del personale della Polizia di Stato, ma anche della collettività.

In continuità con un progetto iniziato da qualche anno, nella mattinata di ieri, presso la sede del Posto di Polizia Ferroviaria, vi è stata la consegna ufficiale della preziosa apparecchiatura medicale da parte del Presidente dell’Associazione, Michele Lupo, alla presenza del Questore della Provincia di Matera, Emma Ivagnes, e del Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata e il Molise, Gaetano Froncillo.



Il Questore Ivagnes ha ringraziato l’associazione di volontariato per il sesto defibrillatore donato alla Polizia di Stato di Matera (gli altri apparecchi sono stati collocati in Questura, presso i Commissariati distaccati di Policoro e di Pisticci e presso la Sezione di Polizia Stradale di Matera). “Avere a disposizione questo strumento, nel periodo estivo, è di particolare importanza, atteso che lo scalo ferroviario di Metaponto diventa un punto di riferimento turistico con un considerevole aumento del movimento di persone”, ha dichiarato il Questore.

Il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dr. Froncillo si è unito ai ringraziamenti “per la sensibilità dimostrata nei confronti della Polizia di Stato, con un gesto di apertura e di generosità che coinvolge anche i viaggiatori e la comunità locale”.

Il Presidente dell’Associazione, Michele Lupo, infine, ha ricordato come la collaborazione dell’Associazione con la Polizia di Stato risalga al 2017, con la prima donazione, una delle tantissime iniziative poste in essere da questa Famiglia nel campo sanitario “perché da un grande dolore può scaturire una grande voglia di fare per gli altri” [1].

Matera, 21 agosto 2025