Sul Pollino, a Rotonda, è arrivata la prima neve della stagione

Era annunciata ed è arrivata puntuale sul versante lucano del Pollino la prima nevicata dell’anno. I primi fiocchi caduti nelle scorse ore hanno regalato un paesaggio dalla straordinaria bellezza. E’ il caso di Piano Pedarreto, in territorio di Rotonda, dove la coltre bianca, anche se di pochi centimetri, permette di compiere passeggiate e far divertire i bambini. “Con quasi un mese di anticipo rispetto allo scorso anno è arrivata la prima nevicata della stagione – fa sapere Pollino Experience – che permetterà di fare le prime attività invernali in montagna, a cominciare da piacevoli escursioni. Da anni ormai ci stiamo adoperando con impegno per favorire un turismo sempre più responsabile, consapevole e lento che sia capace di regalare esperienze uniche a chi decide di venirci a trovare. Siamo pronti per organizzare , a quote più alte, attività con le ciaspole, adatte a tutti. Soprattutto a famiglie con ragazzi per vivere insieme un’esperienza nuova nelle faggete innevate in un paesaggio ricco di emozioni e nuove scoperte. Insomma, le premesse per uno straordinario inizio di stagione invernale ci sono tutte”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.