L’affaccio da “l’ m’rogghion” che sovrasta la piazza “d’ l’ chmmuent‘”, conosciuta ai più come Piazza Monastero, è un colpo d’occhio impressionante dall’alto su ciò che si svolge ciclicamente in questo luogo di passaggio e di incontro, che sia un concerto, un comizio, una sfilata.

Un’affaccio da sempre utilizzato dai residenti del rione Cappella (ed in genere da tutti quelli del centro storico) che vogliono assistere a ciò che accade in questa piazza senza il fastidio di scendere giù e che anche coloro che visitano San Mauro Forte in occasione del Campanaccio non possono provare a sperimentare per godersi dall’alto questo che è il crocevia del passaggio delle squadre degli scampanatori, luogo di conclusione della sfilata finale e sede dei concerti annessi di musica popolare.

Ebbene, quella alta ed arida parete a strapiombo, ed in modo particolare la parte interna delle sue due arcate, in questi giorni sono rinate a colpi d’arte.

Infatti, esse sono state destinatarie di un progetto di riqualificazione urbana consistente nella realizzazione di due murales rappresentanti proprio l’ancestrale rito del Campanaccio che si rinnova nei prossimi giorni.

“Un vero e proprio dipinto realizzato –scrive la Pro Loco che ha voluto l’opera in concerto con l’Amministrazione comunale– per veicolare un messaggio, ma anche per valorizzare gli spazi urbani…” nonchè “….per suggellare l’importanza di un evento e allo stesso tempo abbellire uno dei punti più caratteristici del paese”.

L’affresco, realizzato dall’esperto muralista di Sant’Angelo Le Fratte Vincenzo Amodeo già autore del murale del Maggio di Accettura, verrà inaugurata Venerdì 17 Gennaio, e raffigura un gruppo di suonatori di campanacci, abbigliati con i costumi tradizionali del mondo pastorale e contadino.