Sul carro del 2 luglio un vagito e la simpatia delle artiste….

Un fiocco azzurro, quello del piccolo Enea, nipote del falegname Giuseppe Di Cuia, sulla prua di quello che sarà carro trionfale di cartapesta, è un segno beneaugurate nel giorno della Candelora per aprire il primo degli appuntamenti periodici- riservati ai giornalisti- per seguire l’evoluzione dei lavori in vista del 2 luglio, il giorno più atteso dai materani.



Ci sono l’armonia, l’impegno e la passione giusta- come hanno detto le artiste, incontrate nel laboratorio intitolato a Michelangelo Pentasuglia- per fare bene e realizzare tema e quanto riportato nel bozzetto, che campeggia all’interno. Nel laboratorio carta, forme, calchi, colori, creta e le prime forme di statue mentre il falegname, che ha già messo mano allo scheletro del carro, modella una croce e una cupola. Si procede e del resto tutti vogliono portare per tempo l’opera.



Per questo, come ha annunciato il presidente dell’ associazione ” Maria Santissima della Bruna”, Bruno Caiella, ogni 2 del mese in vista della festa del 2 luglio, è fissata una visita alla fabbrica del carro trionfale e un incontro con le artiste -riservato ai giornalisti- per fare il punto sullo stato di realizzazione del manufatto di cartapesta. L’opera , a meno di un mese dalla consegna dei lavori, è nella fase di prima realizzazione di parti in creta delle statue, riprodotte dai calchi, e dell’allestimento della parte lignea del carro affidata al falegname Giuseppe Di Cuia. Quest’anno, per la prima volta, ricordiamo, la realizzazione del carro trionfale è stata assegnata a quattro artiste.Sono le materane Elena Mirimao, Annalisa Di Gioia, Luigina Bonamassa, e Laura D’Ercole, , che dovranno realizzare un manufatto d cartapesta incentrato sul tema evangelico ” Donna, ecco tuo figlio (Gv, 19, 26) – Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv, 2, 5) – Dal mistero dell’Eucaristia ai ministeri della Chiesa”. L’associazione, intanto, continua a lavorare per gli aspetti organizzativi della Festa, con i primi incontri istituzionali. E questo è un dato positivo, visto che lo scorso anno si cominciò,a causa della pandemia da covid 19, a metà aprile. Allo stesso tempo si devono portare avanti progetti per la promozione della Festa anche a livello internazionale. Pronte le prime cartoline del bozzetto, riprodotto in 10.000 esemplari. Attenzione anche da parte dei privati con lo sponsorizzazione della Daken dell’imprenditore Giuseppe Lorusso. Un apporto rinnovato ed è auspicabile, che anche altri imprenditori seguano l’esempio. E chissà che dal mondo della musica non arrivi qualcosa. Sulla piazzetta del Carro trionfale , a conclusione dell’incontro con i giornalisti ,la presenza del talent scout materano Angelo Calculli. Aspettiamo…



LE FOTO UFFICIALI