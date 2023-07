Sul Bur l’accreditamento di I° livello per il Centro geriatrico di Matera

E’ stata pubblicata sul Bur (Bollettino ufficiale della Regione Basilicata) n. 39 del 5 luglio 2023 la determinazione n. 216 della Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona, Ufficio Politiche sociali e sistemi di welfare, che rilascia, in ottemperanza alle previste prescrizioni, l’accreditamento istituzionale di I° livello del Centro Geriatrico Matera Srl. “Con il provvedimento e in seguito alla presa d’atto del rapporto della verifica effettuata dal team regionale, alla struttura sociosanitaria privata Centro geriatrico Matera Srl sita in via Enzo Ferrari è stato rilasciato l’accreditamento per i seguenti percorsi assistenziali: 20 PL (posti letto) tipologia R2 (RSA residenziale estensiva); 20 PL tipologia R3 (RSA residenziale per non autosufficienti lungoassistenza); 8 PL tipologia R2D Alzheimer; 18 PL tipologia SR (RSA residenziale per non autosufficienti)“, afferma il direttore generale dell’ASM di Matera, Sabrina Pulvirenti. “La Regione e l’Asm, attraverso il lavoro degli Uffici preposti, tradotto nella determinazione di accreditamento di I° livello, – sottolinea il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – hanno dato una risposta concreta ed efficace alla struttura operante nella Città dei Sassi, alla sicurezza occupazionale del suo qualificato personale, alla richiesta di assistenza sociosanitaria dei cittadini, soprattutto anziani, residenti a Matera e provincia”. “La Basilicata aveva un deficit storico – e ancora ce l’ha – di RSA. L’obiettivo è di aumentare l’offerta di servizi, dare risposte ai più fragili e attrarre nuovi investitori in Basilicata”, afferma il vice presidente della giunta regionale e assessore alla salute, Francesco Fanelli.

Pe l’accreditamento definitivo del Centro Geriatrico Matera, la soddisfazione di Confsal Matera e Fials Matera nella nota che segue:

“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione da parte della Commissione preposta dell’accreditamento definitivo del Centro Geriatrico di Matera e per il lavoro svolto dal Direttore Generale della Regione Basilicata, Francesco Bortolan e dall’assessore regionale alla Salute, Francesco Fanelli. La notizia rappresenta un importante passo avanti in materia di politiche in favore della popolazione anziana ma anche di assunzioni per tante persone che ricercano lavoro nella propria provincia. Dopo oltre un anno di battaglie sindacali culminate con diverse manifestazioni portate avanti dalle nostre organizzazioni per sostenere il Centro Geriatrico Materal, finalmente riceviamo questa grandiosa notizia per tutta la cittadinanza ed anche soprattutto per l’Asm che finalmente potrà inviare i pazienti post acuti e decongestionare i reparti e rilanciare la sanità materana.

Esprimiamo vicinanza a tutti i lavoratori della strutture che in questi anni con grande abnegazione hanno sostenuto la struttura, alle famiglie, agli ospiti della struttura che potranno vivere in tranquillità senza paura di imminenti chiusure. Inoltre esprimiamo vicinanza e solidarietà ai direttori del Centro Geriatrico Srl e ai vertici della Fondazione San Raffaele per aver concluso l’iter in tempi contenuti e soprattutto per aver continuato a mantenere aperta una struttura in questo lungo periodo.”

…e del Sindaco di Matera Domenico Bennardi che in una nota scrive: “Con determinazione a firma del dirigente generale della Regione Basilicata, Francesco Bortolan, dal 4 luglio il “Centro geriatrico Matera Srl” è stato formalmente convenzionato con “accreditamento istituzionale di primo livello. Quindi il Centro geriatrico potrà operare con serenità, applicando agli ospiti tariffe compensate dai finanziamenti pubblici regionali. L’accreditamento istituzionale di primo livello è valido per anni 3 e non è rinnovabile, perché gli fa seguito il “passaggio a domanda” al secondo livello, che ha validità 5 anni ed è rinnovabile. L’accreditamento regionale, poi, prevede la valutazione delle strutture in base ai requisiti specifici di qualità. Ringrazio gli uffici regionali per l’attenzione rivolta alle mie istanze a salvaguardia di un importante servizio socio-assistenziale delle città, nonché di un cospicuo numero di posti di lavoro, garantiti a personale specializzato lucano. Auspichiamo che il Centro geriatrico possa garantire a lungo l’assistenza necessaria alle famiglie ed agli anziani di Matera e provincia”.