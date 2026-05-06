Suino davanti a un bar di Montescaglioso. Ma niente caffè…

E del resto la presenza di un suino di razza nera, che aveva lasciato la porcilaia, ha creato non poca apprensione nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio a Montescaglioso, in zona campo sportivo. Si è presentato con tutta la sua stazza davanti a un bar, muovendosi a ridosso dei tavolini e finendo con il grugnire davanti a una vetrina. Niente caffè. E’ andato via,immortalato da un video che ha fatto il giro del web. Qualcuno l’aveva scambiato per un cinghiale. Era un suino di razza che aveva abbandonato temporaneamente un allevamento, come ci ha detto il sindaco Vincenzo Zito. Pericolo scampato e, naturalmente, tanti sorrisi nella comunità montese e saluti a un suino che avrebbe gradito un caffè.Di certo lo ritroveremo a tavola nei prossimi mesi sotto forma di succulenti salumi…

