Sui pattini per lo scudetto della Roller anche il C.I.P di Serra Rifusa

Ci saranno anche loro gli amici del Centro integrato Polivalente del quartiere Serra Rifusa a sostenere la Roller nella impegnativa sfida dei play off scudetto per la serie A di hockey su pista. E l’entusiasmo, a qiudicare dall’intenso pomeriggio passato insieme, con giocatrici e giocatori, dirigenti della società sportiva materana, sarà alle stelle. Porterà fortuna, ne siamo certi anche quel brioso quadro di carta, realizzato con la tecnica del quilling, realizzato dai frequentatori del C.I.P, che raffigura lo stemma della Roller. E’ stata una festa, come abbiamo annunciato nel servizio https://giornalemio.it/sport/incontro-di-quartiere-con-la-roller-di-hockey-a-rotelle-al-c-i-p-di-serra-rifusa/, con tanta voglia di fare amicizia, di conoscersi a testimonianza che Serra Rifusa è un quartiere inclusivo, impegnato con tante anime a superare difficoltà e a gioire insieme quando ci si stringe la mano, si sorride, si gioca o si gusta un pezzo di focaccia. Un fronte comune, e questo lo hanno sottolineato in tanti, sugli spalti della vita e per un obiettivo che passa per le parole sport, solidarietà,sorriso. Forza ragazzi! Un altro trofeo ”insieme” accanto a quelli che avete portato nella sede del C.I.P.