Sui mini vitalizi una maggioranza nervosa tenta la chiamata in correo dell’opposizione. Qualcuno minaccia querele.

Dopo la sostanziale bocciatura operata da parte del Presidente Vito Bardi dei mini vitalizi che pur annunciando di sostenere le modifiche annuncia alle relative norme, nel contempo ha annunciato di rinunciarvi, è andata in scena nella seduta odierna del Consiglio regionale la reazione rabbiosa dei consiglieri di maggioranza che hanno provato in tutti i modi di difendere le norme da loro approvate ma che tanta indignazione hanno provocato. Mario Polese ha operato una chiamata in correo della opposizione, contestando loro che sapevano tutto e che c’era un patto di non divulgazione che è stato violato. Inoltre, sempre Polese, ha annunciato querele contro tutti coloro che si sono permessi di criticarlo a livello personale. Domenico Raffaele Tataranno ha sostenuto che è giusto per i politici eletti creare una copertura previdenziale alla pari di altri lavoratori (come se qualcuno li avesse obbligati a candidarsi e non fosse una libera scelta), sottacendo che la pensione alla pari di ogni cittadino anche il politico se la deve creare con un proprio percorso lavorativo, oppure con il lauto stipendio incamerato in quanto eletti nessuno impedisce loro di effettuare il versamento di contributi volontari all’INPS. Che c’entra la pensione con un incarico di rappresentanza nelle istituzioni? Infatti, lo stesso consigliere annuncia che non usufruirà della norma in quanto lui, da medico, non ne ha bisogno. Dimostrando in tal modo quanto abbia ragione chi vorrebbe cassare queste norme da lui difese. Tataranno ha sollevato una questione latente, ovvero il doppio gruppo in cui sono divisi i tre consiglieri regionali del PD, sfidando Pìero Marrese a spiegare ai lucani il perchè di questi costi maggiori a carico della collettività. Viviana Verri ha contestato che qualcuno sapesse e/o che fosse d’accordo. Quell’emendamento è stato portato a conoscenza la sera prima e il M5S si è opposto subito e chiaramente. La seduta consiliare al momento in cui scriviamo è ancora in corso…….con la minoranza che ribadisce che è per l’abolizione.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.