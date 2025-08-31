Sugli altari della Resistenza il partigiano e bersagliere ”Barbarossa”

Montescaglioso e quanti, come lui, hanno combattuto per liberare l’Italia dal regime fascista non posso che ringraziare quanto è stato fatto , tra il 1943 e il 1945, per conquistare sul campo il diritto alla libertà e a dar vita alla Costituzione repubblicana, oggi al centro di tentativi e strategie dirette o subdole per svuotarla . per fini autoritari- di contenuti e di importanza. La vita del partigiano e combattente montese Vito Salluce, scomparso all’età di 103 anni, è una bella pagina di impegno e dedizione che i giovani devono conoscere e di monito a quanti in Parlamento e nel Paese fanno finta che quella storia non sia mai stata scritta, equiparando vincitori e vinti. Grazie al partigiano ”Barbarossa” l’Italia dell’impegno civile e politico non ti dimenticherà.



LA CITTA’ DI MONTESCAGLIOSO PIANGE LA SCOMPARSA DI VITO SALLUCE PARTIGIANO ULTRACENTENARIO NOMINATO CAVALIERE DELLA REPUBBLICA DAL PRESIDENTE MATTARELLA

COMUNICATO STAMPA

Matera, 30 agosto 2025

Nel tardo pomeriggio di oggi è venuto a mancare Vito Salluce, partigiano ultracentenario nominato nel 2015 Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella. Avrebbe compiuto 103 anni tra poche settimane.

Vito Salluce era nato a Montescaglioso il 18 ottobre del 1922 in una famiglia di origini contadine.

Ex partigiano fu per molti anni il presidente della locale sezione della Associazione Nazionale dei Combattenti e Reduci di Guerra.

Partito per il servizio militare in piena Seconda guerra mondiale nel 1941 fu destinato al 71° Fanteria motorizzata, a Trento e successivamente trasferito prima a Genova e poi a Roma ed Albano Laziale nel periodo in cui il governo italiano firmò l’Armistizio. Sventato fortunosamente l’arresto e la deportazione in Germania partì per Udine nel 7° Reggimento Bersaglieri. Con il nome di battaglia di “Barbarossa” si unì sulle montagne della Jugoslavia ai partigiani di Tito in combattimento contro i tedeschi e contro la repubblica di Salò. Nei primi tempi i partigiani di Tito li chiamavano “partigiani fascisti”. Cambiarono atteggiamento quando le brigate Garibaldi intervennero per rompere l’accerchiamento nemico in cui s’erano cacciati alcuni loro reparti. Con la sua formazione partigiana, che nell’operazione subì ben 25 morti, contribuì alla liberazione della città di Trieste dalle truppe di occupazione tedesche.

I funerali si svolgeranno a Montescaglioso lunedì, 1° settembre alle ore 16.00 presso la Chiesa Madre. La salma è esposta per un saluto di commiato presso Chifra Onoranze Funebri in via J.F. Kennedy n. 92.