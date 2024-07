Suggestioni parigine x 2 su terrazza di palazzo Lanfranchi

Domenica 21 luglio, ore 21.00, sulla Terrazza Palazzo Lanfranchi, terzo appuntamento della rassegna “Matera Festival – Museo in Sinfonia”: “Suggestioni parigine x 2”,concerto per due pianoforti, con i pianisti Sergio Marchegiani e Marco Schiavo e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal M° Maurizio Lomartire.

“Apprezzato dal pubblico e dalla critica internazionale per lo stile personalissimo, la naturalezza del discorso musicale, la bellezza del suono, l’intensità e la travolgente energia delle loro interpretazioni”. Questo, in estrema sintesi, il duo pianistico Schiavo-Marchegiani, che parallelamente all’intensa attività solistica, formano un duo tra i più attivi e dinamici sulla scena pianistica italiana e internazionale. Centinaia i concerti in tutto il mondo eseguiti in sale prestigiose: Sala Grande della Carnegie Hall a New York, Sala Grande della Philharmonie e del Konzerthaus a Berlino, Sala d’Oro del Musikverein e Sala Grande del Konzerthaus a Vienna, fino alla Suntory Hall a Tokyo. Schiavo e Marchegiani si sono esibiti con le più prestigiose orchestre italiane e internazionali, dai Berliner Symphoniker alla Royal Philharmonic Orchestra, dalla Budapest Symphony Orchestra alla Prague Radio Symphony Orchestra, dalla New York Symphonic Orchestra alla Johannesburg Symphony Orchestra. I biglietti del “Matera Festival – Museo in Sinfonia” sono disponibili sul sito www.vivaticket.it

