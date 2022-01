Tre artisti materani interpretano “Inferno – Purgatorio – Paradiso” per omaggiare il Sommo Poeta nell’ambito della Mostra “Suggestioni. Oltre alla Divina Commedia illustrata” inaugurata a Matera il 30 dicembre presso Arti Visive Gallery in Via Beccherie, 41, si inseriscono due particolari eventi ideati e promossi dall’Associazione Strane Nuvole.

Sabato 8 gennaio dalle 11.00 alle 19.00 – Performance di Pittura presso Arti Visive Gallery

L’Associazione Strane Nuvole – co-organizzatrice della mostra – intende così valorizzare anche i talenti artistici materani ed offrire alla città un momento di fruizione artistica dal vivo.

I tre artisti che il pubblico potrà guardare a lavoro saranno

Danilo Filippo Barbarinaldi, classe ‘82. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Carrara, ha fatto del fumetto la sua forza narrativa per raccontare le storie che incontra e inventa.

Due volte vincitore del Premio Energheia, sezione Fumetto, co-autore dell’edizione a fumetti della commedia teatrale “I la zit’ com’ si jacchij” e finalista al Lucca Comics con ZeroLife. Vince poi il concorso “Una fiaba per la transumanza nel 2014” con “Il bastone d’o Rumit”.

Fra gli illustratori di “Fuori Traccia, Insoliti itinerari materani”, 2017, Altrimedia Edizioni e illustratore dei due libri “Colora Matera”, 2018/2020, Edizioni Magister. Nel 2019 scrive e disegna il fumetto I misteri di Hidrya per Edizioni Magister e lo presenta al Salone del Libro di Torino. Oggi è co-fondatore del collettivo di fumettisti “BandaBendata” con il quale ha prodotto i volumi antologici Sunday Summer Stories e Wednesday Winter Worries, collabora con la Rivista Mathera con la rubrica a fumetti TIME JUMP.

Giovanni Papapietro, si forma come illustratore presso la scuola di fumetto e illustrazione “Red House Lab” di Potenza, diplomandosi nel 2016. Collabora in qualità di illustratore e designer a progetti quali Matera Capitale Europea Delle Cultura per il 2019 e UNESCO Giovani. Lavora come formatore di laboratori artistici con enti pubblici e privati maturando un’attenzione particolare per l’arte urbana e il muralismo. Nel 2017 fonda assieme ad altri artisti e creativi “Team Art ETS” associazione il cui scopo è quello di promuovere l’arte per la riqualificazione urbana per il sociale.

Nel 2021 apre Team Art Studio a Matera, spazio in cui artigianato, design e formazione artistica si incontrano per dar vita a nuove sperimentazioni e progetti dedicati all’arte.

Roberto Ditaranto, disegnatore classe ’97. Ha studiato arti figurative presso il Liceo artistico “C.Levi” di Matera e fumetto presso la RedHouse lab. Studia Storia presso l’Università di Bologna. Ha collaborato con la rivista Erodoto108. Ha illustrato il libro “Filastroccando. Un filo di parole per seguire lo scultore” (Spinella-Ditaranto, Ed. Giannatelli, 2019). Ha collaborato come storyboard artist con il regista curdo iraniano Keywan Karimi nell’ambito del festival Cinémas du Monde 2020.

Sabato 15 gennaio, Laboratorio “Dante e la Divina Commedia, immagini e fumetti” presso Strane Nuvole, Via Gattini, 8.

Il Laboratorio si inserisce nel percorso di esposizione e ha l’obiettivo di avvicinare i giovanissimi alla Divina Commedia, utilizzando i linguaggi dell’arte visiva e del fumetto.

Il Laboratorio è curato da Danilo Filippo Barbarinaldi, co-fondatore e formatore dell’Associazione Strane Nuvole.

Il LAB dura un’ora, è pensato per bambini/e dai 10 anni in su, è gratuito con prenotazione obbligatoria. Sono previsti due turni: 17.00-18.00 e 18.30-19.30

Per partecipare compilare il modulo al link -> https://rebrand.ly/PrenotazioniLabDante

Informazioni

stranenuvoleaps@gmail.com

Danilo 388.1117064