Successo per l’iniziativa “Lo Sport che Vogliamo”

Archiviata con successo la VII edizione della giornata nazionale ” LO SPORT CHE VOGLIAMO”, promossa dall’US ACLI NAZIONALE, che anche quest’anno ha visto tra protagonisti i comitati territoriali, lucani, il Comitato Provinciale Us Acli, guidato da Carmelo Mennone e quello regionale la cui presidenza è affidata a Giulia Capalbi.

Una giornata voluta per ricordare a tutti, quanto lo Sport vada oltre il mero concetto di attività fisica. Lo sport è inclusione, strumento di benessere e riscatto sociale ed ha un ruolo fondamentale nelle politiche di sviluppo del territorio.

Sabato, nella tendostruttura di Marconia, questi valori sono stati il leitmotiv della giornata che ha visto protagoniste le ragazze del volley della costa jonica; presenti con le proprie giovani atlete la Meta 22 Gi Elle Volley e la Scuola volley Pisticci Marconia che hanno dato vita ad una vera e propria festa sotto rete all’insegna del puro agonismo e del sano divertimento. Due gli incontri disputati, il primo di categoria under 16, il secondo le due compagini hanno schierato le prime squadre. Numeroso il pubblico presente sugli spalti della struttura, sicuramente a dimostrare la forte voglia di sport presente fra i più giovani. L’evento, a detta dei due tecnici, Pierpaolo De Pace e Domenico Di Sanzo, è servito moltissimo a rodare le compagini in vista dell’imminente inizio dei campionati.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.