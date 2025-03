Successo per l’evento “Caffè Culturale” con l’artista Patrizio Canino

Conclusa con successo la manifestazione “Caffè Culturale” con l’artista Patrizio Canino, ospite della residenza artistica di Matera è Acqua 2025

Nella suggestiva cornice della Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia, e nell’ambito del progetto è Matera Acqua 2025, si è svolta ieri, presso l’Associazione del Carubo, la manifestazione “Caffè Culturale”, che ha visto protagonista Patrizia Canino, artista di rilievo internazionale, ospite a Matera per un mese grazie a un programma di residenzialità artistica.

Durante l’incontro, tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno interagito con l’artista nel corso della sua permanenza a Matera, hanno condiviso riflessioni, esperienze e suggestioni nate dal dialogo tra arte, territorio e comunità.

Il “Caffè Culturale” ha rappresentato un momento di sintesi del percorso vissuto dall’artista in città, restituendo emozioni, visioni e spunti progettuali emersi nel corso della residenza.

Patrizia Canino, nota per la sua ricerca sul rapporto tra paesaggio, segno e memoria, ha realizzato opere ispirate all’elemento acqua e intrecciando linguaggi visivi e poetici con le suggestioni offerte dal territorio materano realizzerà un nuovo progetto artistico ispirato anche dal contatto con persone conosciute a Matera.

Nel corso dell’incontro, l’artista ha dichiarato:

“Matera mi ha conquistato. È una città che ho deciso di sposare artisticamente e umanamente. Tornerò ancora, ma soprattutto sarà al centro della mia produzione culturale dei prossimi mesi. Questo è solo l’inizio.”

Un sentito ringraziamento va a tutte le realtà e le persone che hanno contribuito con passione e generosità alla riuscita dell’iniziativa:

Antonio Panetta, direttore della Locanda di San Martino;

Vito Carbone e Maria Eufemia, del ristorante La Nicchia del Sasso;

Biagio Lamberti, architetto ceramista;

Fabio Gianluca e Ciccimarra, del ristorante Pietra Viva;

Iris Sciferu, autista della Locanda di San Martino;

Anna Maria Montanaro, chef della Trattoria Due Sassi;

Valerio De Salvo e Antonio Cascione ma soprattutto Marianna Giasi e Giovanni Ricciardi per il prezioso supporto logistico e organizzativo.

Matera è Acqua 2025 si conferma così un progetto capace di generare connessioni autentiche e opportunità di crescita culturale condivisa, promuovendo una visione innovativa e partecipata dello sviluppo culturale del territorio.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.