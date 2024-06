Successo per l’Asd Riva dei Greci Basket Bernalda agli Special Olympics

L’Asd Riva dei Greci Basket Bernalda ha dimostrato che lo sport lo sa fare e anche organizzare.

La società bernaldese, infatti, ha ospitato una tappa degli Special Olympics in questa stagione in quella che è stata vissuta come una festa dello sport.

La società del presidente Giuseppe Carella, oltre al grande divertimento, ha conquistato un ottimo numero di medaglie e riconoscimenti al termine di un percorso intenso, forte, partecipato e coinvolgente.

Quello del Pala Livatino di Gela è stato un weekend ricco di emozioni, all’insegna dei valori dell’inclusione e della condivisione, in un contesto sportivo a cura del Team Special Olympics Sicilia che ha raccolto un grande consenso ed una strepitosa partecipazione di sportivi speciali e di famiglie. L’Asd Riva dei Greci Basket Bernalda è stata protagonista indiscussa di questo evento finale, con i propri atleti Speciali presenti anche in questo ultimo appuntamento in formazione completa e con grande spirito di partecipazione e quell’agonismo che non guasta mai per raggiungere grandi traguardi.

Dopo aver gareggiato nelle discipline del 5vs5, del 3vs3 e dei Giochi Speciali proposti nelle attività degli Special Olympics, gli atleti sono riusciti a raggiungere i gradini del podio, conquistando numerose medaglie. “Una vera e propria festa dello Sport con 270 atleti protagonisti dentro e fuori dal campo. Un evento a carattere meridionale che ha vantato la partecipazione di Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata – ha spiegato il primo dirigente dell’Asd Riva dei Greci Basket Bernalda, Giuseppe Carella –. Il nostro Team, che ha rappresentato la Basilicata, conclude questo anno fantastico dopo la partecipazione al Circuito Special Basket. Siamo entusiasti di esserci potuti confrontare con tante realtà che approcciano allo sport come noi, sempre con il sorriso e la voglia di rendere possibile ogni desiderio di questi splendidi ragazzi”.

Quello dell’Asd Riva dei Greci Basket Bernalda è stato un anno ricco di impegni a partire proprio dalla partecipazione agli Special Olympics, al Torneo di Basket Integrato realizzato a cura del Centro Sportivo Italiano grazie alla collaborazione tra i Comitati Regionali di Puglia e Basilicata, ai “Play the Games” nella disciplina del Bowling, fino al progetto “Danza con Me” che ha visto la partecipazione di alcuni atleti della società bernaldese ad un evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Liberdanza di Massafra.

“Possiamo confermare che la mission dell’Asd è stata raggiunta, ma non ci fermeremo qui – ha concluso il presidente Carella –. Siamo già al lavoro per ulteriori nuove esperienze ed iniziative rivolte al mondo dell’inclusione da proporre ad iniziare dalla prossima stagione”.