Successo per la festa di fine raccolto delle due dop del posto impreziosita da un’edizione speciale della “Notte rosa del vino”

Di Anna Giammetta

Potrebbe presto ampliarsi il mercato di commercializzazione della melanzana rossa dop di Rotonda che presto potrebbe approdare in Canada. Forte è l’interesse dimostrato dall’imprenditrice canadese Shawna Thompson tra le protagoniste dell’edizione speciale della “Notte rosa del vino”, l’evento che ha impreziosito la tradizionale festa di fine raccolto del fagiolo bianco e della melanzana rossa Dop. Una due giorni che è servita, innanzitutto a tracciare un bilancio della produzione dei due prodotti nel corso dell’anno che sta per terminare. “La stagione quest’anno è andata nel migliore dei modi – spiega il direttore del Consorzio per la valorizzazione della melanzana rossa dop di Rotonda, Nicola La Gamma – sono stati prodotti 150 quintali di melanzana rossa e 15 di fagiolo secco. Ma la cosa che più ci inorgoglisce è l’attività di promozione cresce sempre di più. L’ultimo evento a cui abbiamo partecipato si è svolto nei giorni scorsi, a Milano, assieme al ‘Corriere della sera’ ”. E’ stata una festa all’insegna  dei sapori autentici e dell’eccellenza locale, degustazioni, incontri, tanta musica e uno spazio speciale per i bambini. “Abbiamo voluto celebrare le nostre due dop – spiega Franco Bruno,  presidente del consorzio di tutela e valorizzazione della ‘Melanzana Rossa di Rotonda Dop’  – che da anni ormai sono diventati un volano per il turismo di Rotonda e del Pollino. Portare in giro questi due prodotti significa promuovere un territorio ricco di storia, natura e tradizioni, qual è il nostro”. Momento clou dell’evento, una tavola rotonda sul turismo enogastronomico, alla presenza di esperti, amministratori locali, oltre che del neo direttore dell’Alsia, Michele Blasi,e della direttrice dell’Apt Basilicata, Margherita Sarli. A rendere ancora più attrattiva la manifestazione l’abbinamento con un’edizione speciale della “Notte rosa del vino”. Per l’occasione  un gruppo di donne, provenienti da diverse regioni d’Italia, e anche dall’estero,  professioniste esperte del mondo del vino sono state le protagoniste con le loro storie e le passioni, compresa quella per i vini. La manifestazione ha coinvolto diverse aziende vitivinicole lucane, oltre a una  delegazione della Scuola europea sommelier Calabria, l’associazione culturale enogastronomica “Divino experience” della Calabria. Presente a Rotonda anche Francesco Continisio, presidente della Scuola europea sommelier.

