La sessantunesima edizione del carnevale montese si è confermata un grande sucesso.

Un’edizione particolarmente riuscita sotto tutti i punti di vista: carri allegorici, presenza di cittadini e, soprattutto, pochi casi di abuso di alcolici. La campagna di sensibilizzazione “Puoi divertirti ballando, non barcollando!” ha perfettamente funzionato ed, inevitabilmente, continuerà ad essere appuntamento fisso delle prossime edizioni. Il tutto è stato possibile grazie al Vice Sindaco Rocco Oliva ed ai gruppi dei Carristi con la preziosa collaborazione dell’Assessore Francesca Fortunato, del Consigliere Pietro Buonsanti, dell’Arma dei Carabinieri, del Comando di Polizia Municipale, delle Associazioni di Protezione Civile Anpas e Croce Amica, dell’Associazione “Giovani per la legalità Paolo Gallipoli” – Istituto Comprensivo “Palazzo–Salinari”, della “Pro Loco” e del Circolo Arci “La Lampa”. Promossi a pieni voti, quindi, tutti gli attori protagonisti ma un ulteriore ringraziamento va anche a tutti colori i quali hanno consapevolmente scelto un divertimento sano. Del resto poi, non sono mancati i consueti spettacoli finali con Dj locali, vocalist di Radio Norba Felipe C ed Alessia Marti ed i super ospiti Sandro Bit e Roberto Molinaro. Da non dimenticare il Carnevale dei Bambini con spettacoli e musica per i più piccini ed alcuni momenti serali arricchiti da giochi pirici. Tra i tanti turisti, particolare interesse ha suscitato, inoltre, la mattinata del Carnevalone quando, dalle prime luci dell’alba, gruppi mascherati hanno inondato le strade cittadine al motto “Na cos u Cuarnvalon?!?!” ed, in tarda serata, il corteo funebre per morte del Carnevale e la nascita di Carnevalicchio. Non è casuale, infatti, che la redazione RAI del Tg3 Basilicata abbia deciso di tenere a Montescaglioso tre dirette nelle varie edizioni del telegiornale regionale.

Ad impreziosire ancor più l’intero periodo carnascialesco, dando grande visibilità

alla nostra Città, la partecipazione dell’Assessore Francesca Fortunato e della Pro Loco

a Rijeka – Capitale Europea della Cultura 2020 per l’evento “International Carnival

Parate 2020”.