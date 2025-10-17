Successo per il Consorzio del Caciocavallo Silano Dop alla fiera Anuga 2025 in Germania

Il consorzio del Caciocavallo Silano DOP segna un altro importante traguardo. Questa volta il successo è arrivato oltre confine per l’esattezza in Germania alla fiera Anuga 2025, la fiera mondiale del settore food & beverage che si è svolta a Colonia, in Germania, dal 4 all’8 ottobre 2025.

Si tratta di uno degli eventi più importanti del settore, che riunisce ogni due anni oltre 7.000 espositori da tutto il mondo per presentare innovazioni, tendenze, prodotti e soluzioni in vari segmenti dell’alimentazione, come cibi pronti, biologico, bevande e alternative proteiche.

“Non è la prima volta che il consorzio si affaccia ai mercati stranieri, ma questo anno è stato particolarmente ricco di appuntamenti e di interesse per il caciocavallo silano dop – ha commentato il Presidente del Consorzio, Vito Pace da noi sentito al telefono. Tra tanta innovazione ha brillato la genuinità del nostro prodotto.

Un prodotto genuino che è riuscito a mantenere inalterato negli anni la sua qualità, la sua bontà e il suo naturale procedimento. Un percorso fortemente costruito negli anni e, a sentinella della qualità costante nel tempo, un rigido disciplinare a cui si attengono le cinque regioni di cui fa parte il Consorzio e per l’esattezza Calabria, Molise, Puglia, Campania e Basilicata.

“Non sono sorpreso dell’attenzione al prodotto, -conclude Pace – abbiamo lavorato tanto e continuiamo a lavorare sempre con costanza e con tanto sacrificio per mantenere gli standard di qualità. Ogni appuntamento è motivo di orgoglio perchè ogni buona riuscita ci ripaga di tanto impegno.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.