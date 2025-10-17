venerdì, 17 Ottobre , 2025
Cronaca

Successo per il Consorzio del Caciocavallo Silano Dop alla fiera Anuga 2025 in Germania

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta

Il consorzio del Caciocavallo Silano DOP segna un altro importante traguardo. Questa volta il successo è arrivato oltre confine per l’esattezza in Germania alla fiera Anuga 2025, la fiera mondiale del settore food & beverage che si è svolta a Colonia, in Germania, dal 4 all’8 ottobre 2025.
Si tratta di uno degli eventi più importanti del settore, che riunisce ogni due anni oltre 7.000 espositori da tutto il mondo per presentare innovazioni, tendenze, prodotti e soluzioni in vari segmenti dell’alimentazione, come cibi pronti, biologico, bevande e alternative proteiche.
“Non è la prima volta che il consorzio si affaccia ai mercati stranieri, ma questo anno è stato particolarmente ricco di appuntamenti e di interesse per il caciocavallo silano dop – ha commentato il Presidente del Consorzio, Vito Pace da noi sentito al telefono. Tra tanta innovazione ha brillato la genuinità del nostro prodotto.
Un prodotto genuino che è riuscito a mantenere inalterato negli anni la sua qualità, la sua bontà e il suo naturale procedimento. Un percorso fortemente costruito negli anni e, a sentinella della qualità costante nel tempo, un rigido disciplinare a cui si attengono le cinque regioni di cui fa parte il Consorzio e per l’esattezza Calabria, Molise, Puglia, Campania e Basilicata.
“Non sono sorpreso dell’attenzione al prodotto, -conclude Pace – abbiamo lavorato tanto e continuiamo a lavorare sempre con costanza e con tanto sacrificio per mantenere gli standard di qualità. Ogni appuntamento è motivo di orgoglio perchè ogni buona riuscita ci ripaga di tanto impegno.

Anna Giammetta
Anna Giammetta
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
