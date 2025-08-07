Successo globale per il TerraLenta Film Fest: Le Aree Interne della Basilicata al centro del cinema ambientale

Dal 23 al 27 luglio, il piccolo borgo di Pignola in Basilicata ha vissuto un momento di grande fermento culturale grazie alla prima edizione del TerraLenta Film Fest, una rassegna internazionale dedicata al cinema e ai documentari ambientali. Questo evento, nato con l’obiettivo di promuovere il cinema indipendente e sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali più urgenti, ha superato ogni aspettativa, dimostrando come le aree interne italiane possano essere veri e propri centri di cultura, innovazione e sviluppo sostenibile.

Un festival di alta qualità e visibilità internazionale

Il festival ha ricevuto ben 189 candidature da tutto il mondo, selezionando 30 opere in anteprima assoluta in Basilicata, alcune delle quali sono state presentate per la prima volta in Europa o nel mondo. I temi trattati sono stati molteplici e profondi: dall’Antropocene all’inquinamento, dalle energie rinnovabili al nucleare, dallo spopolamento all’identità territoriale, dal cambiamento climatico alla biodiversità. Un vero e proprio spaccato multidisciplinare delle sfide che il nostro pianeta affronta.

Un impatto positivo sul territorio e sulla comunità

Ma TerraLenta non è stato solo cinema: il festival ha portato un impatto concreto sul territorio e sulla comunità locale. Sono stati organizzati 14 eventi culturali, tra panel di discussione, presentazioni di libri e attività outdoor come escursioni a cavallo, in bici e a piedi, tutte immerse nella natura circostante. Questi momenti hanno stimolato il dibattito civico e l’attivismo, rafforzando il senso di appartenenza e cura del territorio da parte dei partecipanti.

L’affluenza è stata eccezionale, con circa 200-250 persone al giorno tra eventi e proiezioni, e circa 50-60 registi e divulgatori internazionali che hanno soggiornato nel paese, portando con sé un’energia vibrante e uno scambio culturale di grande valore. Tutte le strutture ricettive di Pignola hanno registrato il tutto esaurito, e la comunità locale si è mostrata entusiasta di questa presenza internazionale.

Un festival che promuove turismo di qualità e scambio culturale

TerraLenta si è distinto come un esempio virtuoso di turismo sostenibile e di qualità, che arricchisce i territori senza invaderli. La possibilità di incontrare artisti e professionisti provenienti da tutto il mondo ha favorito collaborazioni e idee innovative, dimostrando che le aree interne possono essere non solo vive, ma anche protagoniste di progetti culturali di livello internazionale.

Premiazioni e riconoscimenti

La serata di chiusura ha celebrato le eccellenze del cinema ambientale. Il premio per il miglior lungometraggio è andato a LIFE and other problems di Max Kestner, un film che esplora il rapporto tra uomo, natura e animale con un tono crudo e ironico. Il miglior cortometraggio è stato Daru/n di Benjamin Hindrichs, apprezzato per la sua atmosfera magica e metafisica. Tra gli altri riconoscimenti, la miglior fotografia è stata assegnata a Mountains that weep, documentario in anteprima europea diretto da Aurora Solà, dedicato a una cultura indigena in Colombia.

Sul sito www.terralentaff.it sono visibili tutte le schede dei cortometraggi e documentari proiettati durante il festival.