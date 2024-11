Successo a Matera per “Benvenuto benessere”,

Cloè si conferma così un vero e proprio angelo del benessere.

Ritagliarsi un po’ di tempo da dedicare a sé stesse per vivere con la meditazione il “qui e ora”, seguire una sana alimentazione e prendersi cura del proprio aspetto: sono questi i pilastri per raggiungere quell’armonia psicofisica in grado di contrastare la frenesia e lo stress quotidiano.

Cloè, Centro estetico e pilates di Matera, ha ospitato ieri alcune donne offrendo loro un’esperienza unica, “Benvenuto benessere”. Alle partecipanti è stata data la possibilità di ascoltare i consigli e confrontarsi con alcuni Maestri del benessere, ciascuno nel proprio settore.

Più che positivo il bilancio di questa iniziativa proposta per la prima volta da Cloè: trenta ospiti hanno beneficiato – si accedeva gratuitamente su prenotazione – di un’opportunità che ha riscosso molti consensi.

L’insegnate di yoga Sat Dya Singh, pluridiplomato e specializzato, parte attiva dell’Associazione Italiana di insegnanti di yoga Ikyta Italia e di AEKY Spagna, con trent’anni di esperienza alle spalle, ha condotto una meditazione guidata evidenziando l’importanza di “essere centrati” per vivere il momento presente. L’incontro con Sat Dya Singh è stato per tante ospiti di Cloè una piacevole scoperta, rivelandosi utile a lasciarsi andare e ad allentare ogni tensione.

Conoscere il valore nutrizionale degli alimenti, l’importanza di dosarli e abbinarli nel modo corretto sono stati gli spunti dati dalla dottoressa Federica Caiella – laureata in Biologia Molecolare presso l’Università di Parma, è tornata a Matera dove ha intrapreso la libera professione dedicandosi all’educazione alimentare – per un’alimentazione sana e bilanciata. Spesso, come confermato dalle partecipanti, la fretta spinge a scegliere i cibi più semplici e veloci da preparare, o magari già pronti ma con ingredienti troppo raffinati che sarebbe meglio evitare: seguire piccoli ma indispensabili trucchi, che solo un’esperta come la dottoressa Caiella può suggerire, è un toccasana per la nostra salute.

Infine, le ospiti si sono lasciate coccolare da Nisia Martino, responsabile di Cloè, che ha proposto il trattamento T-FACE Plank (una piattaforma tecnologica associata ad un sistema di ipercosmesi dedicata a tutti i trattamenti viso e check up professionale) e prodotti per il benessere estetico. Valorizzare una bellezza soggettiva – e quindi anche i segni del tempo – e non uniformata ai canoni del momento è il mantra delle operatrici di Cloè. Macchinari di estetica avanzata di altissima tecnologia sono il supporto per rendere ancora più luminosa la pelle di quante scelgono uno dei trattamenti proposti.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.