Successo a Maratea per la prima edizione del “Festival del pesce azzurro e del garum”

Per due giorni la Perla del Tirreno è diventata il luogo d’incontro tra cultura, ricerca, sostenibilità e valorizzazione delle produzioni ittiche locali, proponendo un ricco programma di convegni, show cooking, masterclass e degustazioni dedicate al pesce azzurro e al garum, simboli della tradizione gastronomica del Mediterraneo.

Si è conclusa con una significativa partecipazione di pubblico, istituzioni, operatori del settore e ospiti di rilievo la prima edizione del “Festival del pesce azzurro e del garum”, ospitata a Maratea nell’ambito di Marateale 2026. L’iniziativa, promossa dal GALPA La Cittadella del Sapere, è stata realizzata nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale “Cibo Senza Frontiere: conoscersi attraverso i sapori”, di cui il GALPA è partner, finanziato attraverso la Strategia Open Sea – Blue Economy FEAMPA 2021-2027.

L’apertura del Festival è stata affidata allo show cooking “Nonne Chef – Ambasciatrici del Patrimonio culinario e culturale immateriale della Basilicata”, che ha celebrato i saperi della cucina tradizionale attraverso la preparazione delle alici. Grande interesse ha suscitato la partecipazione del giornalista enogastronomico del TG5 Gioacchino Bonsignore, mentre il convegno inaugurale al Porto di Maratea ha rappresentato un importante momento di confronto sul progetto di cooperazione internazionale “Cibo Senza Frontiere”, con gli interventi del sindaco di Maratea Cesare Albanese, del presidente del GALPA Franco Muscolino e dell’assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Carmine Cicala.

La seconda giornata ha approfondito il rapporto tra storia, ricerca e gastronomia con il convegno “Garum: tra storia e gastronomia”, al quale hanno preso parte studiosi, esperti e rappresentanti delle istituzioni, affrontando i temi della valorizzazione dell’antica salsa romana e delle prospettive della pesca sostenibile. Molto apprezzata anche la masterclass “Il racconto del mare – Voci dal Golfo”, organizzata insieme all’Associazione Imprese di Pesca di Maratea e conclusasi con una degustazione di alici a bordo di un peschereccio destinato al pescaturismo.

«“Cibo Senza Frontiere” nasce per mettere in relazione comunità diverse, accomunate dalla volontà di promuovere uno sviluppo sostenibile, tutelare il patrimonio enogastronomico e creare nuove opportunità per le imprese della pesca, della trasformazione e del turismo. È un progetto che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Il pesce azzurro e il Garum rappresentano perfettamente questa visione: il primo racconta il lavoro quotidiano dei nostri pescatori e la qualità del mare, il secondo richiama una tradizione millenaria che appartiene all’identità del Mediterraneo e che merita di essere riscoperta e valorizzata. Come GALPA crediamo che investire nella cooperazione significhi investire nelle persone, nelle comunità e nei giovani, costruendo occasioni di crescita economica e culturale. Eventi come questo dimostrano che il mare può diventare il punto di partenza per creare nuove relazioni, attrarre un turismo di qualità e rafforzare l’identità dei nostri territori», ha dichiarato Rosanna Armando, direttore del GALPA” La cittadella del sapere”.

Il Festival ha confermato la capacità di Maratea di ospitare iniziative che coniugano promozione territoriale, cultura del mare e sviluppo sostenibile, valorizzando le eccellenze della filiera ittica e il patrimonio gastronomico della Basilicata.

“Il nostro obiettivo è promuovere uno sviluppo sostenibile che sappia coniugare tradizione e innovazione, sostenendo la pesca artigianale, la tutela del mare e nuove opportunità per il turismo e l’enogastronomia. Eventi come questo dimostrano che il mare non è solo una risorsa economica, ma un elemento identitario capace di unire persone, territori e culture. La grande partecipazione registrata in questa prima edizione ci incoraggia a proseguire su questa strada, investendo nella valorizzazione delle nostre comunità costiere e delle loro eccellenze”, ha concluso Franco Muscolino, presidente del GALPA “La cittadella del sapere”.Con il successo della sua prima edizione, il “Festival del pesce azzurro e del garum” si candida a diventare un appuntamento stabile nel panorama degli eventi enogastronomici della Basilicata, capace di raccontare il mare come motore di sviluppo, cultura, cooperazione e identità mediterranea.