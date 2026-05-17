Successo a Barile per la proiezione di Vite da Salvare promossa dalla Pro Loco Barile

Presentato a Barile presso la sede sociale della Pro Loco Barile il cortometraggio “Vite da Salvare” ideato da Carmine Muscio e diretto da Antonio Petrino.

Dopo i saluti del Presidente Pro Loco Barile e Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa e del Sindaco del Comune di Barile Antonio Murano è intervenuto il direttore del cortometraggio “Vite da salvare” Antonio Petrino il quale ha illustrato le motivazioni che hanno portato alla realizzazione di un cortometraggio sul tema della sicurezza stradale e sull’uso improprio del telefono alla guida. Dopo la visione del cortometraggio sono intervenuti l’ideatore Carmine Muscio, lo scrittore Emilio D’Andrea, Enza Muccilli del cast di scena, l’Operatore Volontario Servizio Civile Ambientale di Promozione Italia Loris Sigillito e l’artista Giuseppe Cesta.

Un’interessante iniziativa per l’educazione stradale con la guida senza telefonino e quindi per prevenire ed evitare gravi e mortali incidenti a ragazzi, giovani e adulti.

Il Presidente Pro Loco Barile e Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa nel rivolgere i complimenti a quanti si sono impegnati nella realizzazione del cortometraggio ha ringraziato i numerosi partecipanti che hanno seguito con attenzione il toccante film/cortometraggio realizzato con la collaborazione di Ivan Larotonda e Pino Di Lucchio di Tg7 Basilicata a cui è seguito un articolato e proficuo dibattito.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.