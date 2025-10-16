Subentro di Niglio e comunicazione nuovi assessori. Nicoletti “è la giunta più giovane”

Aperta la seduta consiliare con un minuto di silenzio alla memoria dei carabinieri morti a Castel D’Azzano. E’ seguita, quindi, una disquisizione circa la compatibilità della iscrizione all’odg dei primi due punti in assenza di una conferenza dei capigruppo, con la nuova segretaria comunale che, interpellata, ne ha confermato la regolarità. Bocciata, poi, una richiesta di sospensione proposta da Domenico Bennardi, si è quindi proceduto alla convalida del subentro del neo consigliere Pasquale Niglio (Forza Italia) al posto della collega di partito Stefania Draicchio di fresca nomina nella Giunta comunale. Convalida che è avvenuta con i 17 voti della maggioranza e due astensioni (Luca Colucci e Paolo Grieco) mentre gli altri consiglieri di opposizione hanno abbandonato l’aula.

Quindi un breve intervento del Sindaco Antonio Nicoletti che ha annunciato “con soddisfazione” i due nuovi assessori, Stefania Draicchio e Giuseppe Casino, e parlato delle loro “competenze“: la prima in quanto già “referente alle pari opportunità” presso la Provincia di Matera, il secondo “per quelle professionali e quelle acquisite nella consulta regionale regionale giovanile”. Ha, poi, rivendicato anche la giovane età dei suoi assessori che comporrebbero “la giunta più giovane” in assoluto tra quelle avute dalla Città. La seduta, che era già iniziata con un forte ritardo, a questo punto è stata sospesa e al momento in cui pubblichiamo, i lavori non sono ancora ripresi.