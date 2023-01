Su Trm con le ‘’Spighe vaganti’’ alla scoperta della Basilicata vera

Un colpo d’ala… quello di Sergio ”Palomba” e uno rumoroso, da capatost, come quello di Gabriele” Chiancone che per i materani autoctoni e custodi della terminologia dialettale hanno un significato preciso e concreto. Ed è per questo che loro, come due ”Spighe Vaganti”, nel senso movimentista del termine, si muovono dove li porta il vento della tradizione, nel solco di quello che è stato per decenni la varietà di grano duro ”Senatore Cappelli”. E quelle spighe erano piene, malannata permettendo… Così Sergio e Gabriele, che abbiamo incrociato ai ”Campanacci” di San Mauritz (sì perchè San Mauro Forte prima o poi si gemellerà con la rinomata località sciistica svizzera Saint Moritz) tireranno fuori su Trm network a partire dal 3 febbraio, quanto hanno visto, raccolto, in tema di tradizioni e attrattive, nei piccoli centri della Basilicata.



La trasmissione, come riporta la breve nota che segue, è intitolata manco a dirlo ” Spighe vaganti” e promette di far conoscere quanto ancora si semina e si miete, con semplicità senza protagonismi e anglicismi, dalle nostre parti. Naturalmente aspettatevi tanta goliardia,e non solo ,nelle immagini girate con Giuseppe Petragallo, Mario Raele e con il supporto di altre ”spighe vaganti”, che riconoscerete tra i compaesani. Può darsi che incrocerete(misteri della malasorte e a Matera ne sappiamo qualcosa) un’altra tipologia di spighe – quelle ‘vacanti’ vuoto a perdere della politica , emblema del non fare e del non lasciar fare, tra burocrazie, bandi e banderuole della cultura del sembrare e dei selfies a raffica. Ma con Palomba e Chiancone trionfa la tradizione. Aspettiamo la trasmissione…E passate parola. Mettetevi alla ”recchia” anche sulla pagina FB https://fb.watch/ikRGveWyk-/



CONTENUTI E FINALITA’ DELLA TRASMISSIONE

“Spighe Vaganti” arriva su TRM Network. Un nuovo format, con protagonisti Sergio Palomba e Gabriele Chiancone, per raccontare in modo dinamico e scanzonato, le esperienze (tradizioni, attrazioni, degustazioni e scoperte) uniche e suggestive, ma soprattutto poco conosciute, che è possibile vivere in Basilicata (ma non solo), promuovendo al contempo i luoghi dove esse si svolgono.

Spighe Vaganti è una produzione di F052 produzioni e RVM Broadcast di Matera, in collaborazione con l’Associazione Ergghio’ Matera.



𝗗𝗮𝗹 𝟯 𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟮𝟭.𝟭𝟱

▪️ al canale 16 digitale terrestre di Basilicata e Puglia

▪️ al canale 519 piattaforma SKY e tivùsat

▪️ in streaming http://YouTube.com/trmh24

▪️ sul sito http://TRMtv.it

▪️ APP Mobile iOs/Android “TRMtv”

e in replica il sabato alle 15.15 e la domenica alle 14.30