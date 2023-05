Sù la testa. E’ Sant’ Eustachio tornò nel giorno di festa

Lo avevamo auspicato in precedenti servizi e per la sua festa, quella del 20 maggio, la statua di Sant’ Eustachio (co patrono di Matera con Maria Santissima della Bruna) tornerà completa in ogni sua parte ( a cominciare dalla testa) sul tetto della facciata del Palazzo del Sedile, sede del Conservatorio ”E.R Duni”. Una attesa durata più di un lustro, ma tutto è bene quel che finisce bene e con merito per quanti si sono prodigati per sbloccare la situazione. La benedizione di monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo con le campane a festa e gli applausi dei concittadini saluteranno, sabato prossimo a mezzogiorno, un evento atteso . Ma attendiamo anche il concerto promesso dal maestro e direttore del Conservatorio Saverio Vizziello per il ritorno della statua di Sant’Eustachio. Nel frattempo l’Associazione Maria Santissima della Bruna ha reso noto il programma dei festeggiamenti per il Patrono.



IL COMUNICATO DEL COMUNE

Come annunciato nelle scorse settimane dal sindaco Domenico Bennardi, la statua di Sant’Eustachio, patrono di Matera, è tornata oggi in città a quattro giorni dalla sua tradizionale festa. Stamattina, i tecnici incaricati del restauro hanno scaricato le quattro parti di cui si compone l’opera settecentesca, compresa la famigerata testa fedelmente ricostruita. Nelle prossime ore verrà ricomposta e ricollocata sul tetto del conservatorio “Duni”, dove sabato alle ore 12 sarà svelata ufficialmente alla città, con la benedizione dell’arcivescovo monsignor Pino Caiazzo, alla presenza del sindaco e delle autorità civili e religiose. L’evento sarà preceduto da una conferenza stampa, venerdì mattina alle ore 10.30, nell’atrio del conservatorio, a cui parteciperà il sindaco, un rappresentante della Sovrintendenza e in streaming Cristian Schneider, coordinatore del team del consorzio specializzato “Kavaklik” che ha curato il restauro, con un investimento di 35mila euro, grazie a un accordo tra Comune, Sovrintendenza alle Belle arti e Istituto centrale del restauro.



IL COMUNICATO DELL’ASSOCIAZIONE MARIA SANTISSIMA DELLA BRUNA

Il Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, Bruno Caiella, unitamente al delegato arcivescovile don Francesco Di Marzio e al Comitato Esecutivo, rende noto che nei giorni 20 e 21 maggio 2023 avranno luogo le celebrazioni in onore di Sant’Eustachio, patrono di Matera. Le due giornate di festa vedranno la partecipazione delle comunità di Acquaviva delle Fonti (BA) e di Campo di Giove (AQ), a motivo del patto di amicizia stipulato col comune di Matera e alle quali ci accomuna l’avere come patrono Sant’Eustachio.

Le locandine ed il programma completo dei festeggiamenti sono disponibili sul sito ufficiale festadellabruna.it e sui nostri principali canali social.

L’Associazione, inoltre, comunica che a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche, si é deciso di rinviare ancora una volta l’annunciato evento “Il nostro Carro della Bruna”, organizzato in collaborazione con la Coop. Auxilium all’esterno della Fabbrica del Carro. Tale manifestazione, pertanto, viene spostata,

nello stesso luogo, alle ore 16.00 del giorno 16 giugno 2023.

Associazione Maria SS. della Bruna