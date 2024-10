Su esito raccolta firme per referendum abrogativo autonomia differenziata ad Altamura

Pubblichiamo a seguire una nota del Comitato Referendario Unitario di Altamura sull’esito della raccolta firme per il referendum abrogativo contro l’autonomia differenziata. “Si è chiusa da pochi giorni la raccolta firme per il referendum abrogativo dell’autonomia

differenziata, che ha superato a dismisura le 500.000 firme necessarie. Le firme raccolte in tutta Italia sono state infatti più di un milione (1.291.488).

Anche Altamura ha contribuito con grande slancio alla campagna referendaria: 2.542 le firme cartacee raccolte nei banchetti, cui devono aggiungersi le firme sulla piattaforma digitale del Ministero della Giustizia (un dato non ancora disponibile Comune per Comune).

Il Comitato Referendario di Altamura ha unito non solo partiti ma anche molte associazioni

culturali e altri sindacati oltre alla CGIL, capofila nell’organizzazione della raccolta firme. Hanno aderito (in ordine alfabetico): ANPI, AUSER, CGIL e SPI-CGIL, CLUB FEDERICIANO, COBAS, COMITATO ALTAMURA PER LA PACE, COORDINAMENTO PER LA DEMOCRAZIA

COSTITUZIONALE, DONNE IN, GILDA, GIOVANI DEMOCRATICI, ITALIA VIVA, LE

TRACCE, LIBERO ISTITUTO DI CULTURA E FORMAZIONE, MOVIMENTO CINQUE

STELLE – SEMI DI FUTURO, PARTITO DEMOCRATICO, PENSARE POLITICAMENTE,

PUGLIA EUROPA MED, SINISTRA ITALIANA. Anche comunità religiose cattoliche e la Chiesa

battista di Altamura hanno accolto il Comitato per sensibilizzare i fedeli sulle conseguenze

dell’autonomia differenziata, perché ritenuta incompatibile con i principi di solidarietà e carità della dottrina cristiana.

Si tratta di un risultato straordinario, perché la raccolta firme è durata poco più di un mese: dalla seconda metà di luglio ai primi di settembre, con un fisiologico rallentamento nella settimana di ferragosto e poi a metà settembre, per le necessarie operazioni di certificazione e restituzione delle firme nei centri di raccolta. La “corsa a firmare” dimostra che la mobilitazione popolare è possibile quando si tocca la condizione materiale delle persone, cioè quando sono minacciati il diritto all’istruzione, il diritto all’assistenza sanitaria, alla previdenza sociale, ai trasporti pubblici garantiti, ai beni comuni e ai servizi disponibili per tutte e tutti, a prescindere dal territorio di residenza dei cittadini, che non vogliono essere discriminati in cittadini di serie A e cittadini di serie B. Infatti l’autonomia differenziata, fortemente voluta dalla Lega e introdotta lo scorso giugno con la legge Calderoli, è stata giustamente chiamata “legge Spacca-Italia” o “secessione dei ricchi”: questa legge, concedendo forme particolari di autonomia alle Regioni,complica la burocrazia e prevede che gran parte del gettito fiscale sia trattenuto e gestito dalla

singola Regione: in tal modo avvantaggia i territori più ricchi, a discapito del Sud e delle aree interne.

La raccolta firme per il referendum abrogativo ha già contribuito a ricucire le fratture prodotte da questa legge divisiva e ingiusta. Il Nord Italia ha compreso che un Paese o cresce insieme o arretra tutto: ad esempio la Lombardia, tradizionale roccaforte della Lega, è tra le primissime regioni per numero di firme raccolte.

Per quanto riguarda Altamura, la nostra riconoscenza va alle cittadine e ai cittadini che hanno firmato e che hanno compreso l’importanza della firma per il referendum, in questi tempi difficili di astensionismo e sfiducia nei confronti della politica e della partecipazione attiva. La nostra gratitudine va ai volontari e alle volontarie che hanno allestito i banchetti delle firme durante le ferie estive e agli avvocati autenticatori: persone che hanno dedicato al bene comune il tempo dello svago e del riposo. Ringraziamo inoltre quanti hanno agevolato gli adempimenti formali (autorizzazione celere per l’occupazione di suolo pubblico, autenticazione e certificazione elettorale); ringraziamo il Sindaco e la polizia locale, il personale degli uffici elettorali, i consiglieri di maggioranza e di opposizione che hanno aderito al Comitato, informando elettrici ed elettori (in ordine alfabetico): Maria Adorante, Gaetana Di Benedetto, Michele Loporcaro, Lea Martimucci, Gianni Moramarco.

In attesa che nei prossimi mesi la Corte e Costituzionale valuti l’ammissibilità del quesito, invitiamo la cittadinanza a partecipare alle iniziative volte a contrastare gli scellerati disegni di autonomia differenziata e, soprattutto, a incoraggiare amici e conoscenti ad andare a votare al referendum che auspicabilmente si terrà nella primavera del 2025 e che dovrà superare il quorum del 50% degli aventi diritto al voto, secondo quanto previsto per i referendum abrogativi.

Il nostro compito è soprattutto quello di informare e vogliamo che tutte e tutti sappiano che

“abrogare” significa “cancellare”. Il quesito infatti è così formulato: «Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”?».

D’ora in poi la nostra parola d’ordine sarà Sì.

Vogliamo cancellare l’autonomia differenziata? Sì.

Vogliamo garantire uguaglianza e solidarietà sociale? Sì.

Vogliamo che i cittadini del Sud e del Nord abbiano gli stessi diritti? Sì.

Vogliamo difendere la scuola pubblica, il diritto alla salute, il diritto alle pensioni,

la garanzia dei beni comuni in tutta Italia? Sì.”

Il Comitato Unitario di Altamura

per il referendum abrogativo dell’autonomia differenziata

