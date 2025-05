Studio e impegno, tre borse di studio in memoria dell’aviere Guglielmucci

E’ passato quasi un anno dalla scomparsa dell’aviere materano Francesco Antonio Guglielmucci, il 5 giugno 2024, e il ricordo di quanto ha fatto nella vita (dalla scuola, al lavoro allo sport) può essere senz’altro d’esempio per i giovani. A cominciare da quanti frequentano l’Istituto di Istruzione superiore ‘’ G.B Pentasuglia’’ che lo ha visto tracciare un solco importante per il futuro nell’Arma azzurra. E lì, grazie al contributo dell’Associazione benemerita ‘’Gianfranco Lupo’’ tre giovani studenti riceveranno delle borse di studio. Un incentivo a lottare per concretizzare ambizioni, sogni. Proprio come aveva fatto Francesco Antonio.



COMUNICATO STAMPA

ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI FRANCESCO ANTONIO GUGLIELMUCCI

“IIS G.B. Pentasuglia”

Il giorno 26 maggio 2025 alle ore 10 presso l’aula magna dell’IIS Pentasuglia si terrà la cerimonia di assegnazione di tre borse di studio in denaro agli studenti più meritevoli della scuola che, oltre a distinguersi per il profitto durante l’anno scolastico 2024/2025, sono stati impegnati in attività di atletica leggera presso una Società sportiva riconosciuta a livello nazionale.

L’idea di una borsa di studio nasce dai membri dell’Associazione “Gian Franco Lupo” e dalla famiglia Guglielmucci in collaborazione con la scuola con l’obiettivo di rinnovare la memoria del Luogotenente dell’Aeronautica militare Francesco Antonio Guglielmucci, venuto tragicamente a mancare il 5 giugno 2024 per un incidente stradale a Marina di Grosseto dove si trovava per una trasferta.

Il maresciallo Guglielmucci, appartenente al 36° stormo caccia di stanza a Gioia del Colle, oltre ad essere stato un brillante studente dell’Indirizzo di Meccanica dell’Istituto Pentasuglia, si è distinto anche per la sua attività di tecnico, allenatore e presidente della Polisportiva “Rocco Scotellaro” di Matera, insignita nel 2022 della stella d’oro al merito sportivo.

Grazie a questa iniziativa il Dirigente scolastico, prof. Michele Ventrelli, insieme all’associazione e alla famiglia vogliono incoraggiare gli studenti a seguire l’esempio virtuoso del nostro concittadino facendo conoscere il suo valore e rinnovando la sua memoria.

Tra i requisiti di valutazione richiesti ai candidati alle borse di studio ci sono la partecipazione a gare nazionali e regionali di atletica leggera ed una media eccellente sia in termini di profitto sia di comportamento.

Parteciperanno alla cerimonia il Prefetto della città dei Sassi, il Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, i Comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Comandante del 36° stormo aeronautica di Gioia del Colle.