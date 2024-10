Studenti media Nicola Festa al Festival della creatività 2024 promosso dal Liceo Artistico “Carlo Levi”

Nell’ambito delle attività di continuità e orientamento rivolte agli alunni della scuola oggi, venerdì 18 ottobre, le classi terze della scuola secondaria di primo grado Nicola Festa (I. C. Minozzi Festa), accompagnate dai docenti, hanno partecipato al Festival della Creatività promosso dal Liceo Artistico “Carlo Levi” e patrocinato dal Comune di Matera. “Il centro storico di Matera, con la splendida cornice di Piazza Vittorio Veneto, -si legge in una nota- si è trasformato in un vivace atelier a cielo aperto, illuminato a tratti da un raggio di sole che sbirciava tra le nuvole. La piazza, solitamente popolata da turisti e cittadini, si è animata di colori e suoni, con vari laboratori che offrivano esperienze pratiche su diverse discipline artistiche. Tra le proposte, spiccavano la creazione di costumi di scena, grafica e design, campitura e composizione pittorica. Piazza Vittorio Veneto, per un giorno, è diventata una fucina di idee, un luogo dove la creatività ha potuto esprimersi in tutta la sua potenza, avvicinando ragazzi e ragazze di diverse età e scuole attraverso il linguaggio universale dell’arte. La speranza è che eventi simili continuino a crescere e moltiplicarsi, creando nuovi spazi di espressione e collaborazione per le future generazioni. La condivisione di attività ha permesso non solo di stimolare l’interesse dei più piccoli verso l’arte, ma anche di consolidare nei tutor stessi l’importanza del lavoro di squadra, la responsabilità educativa, l’importanza del ruolo dell’arte nella maturazione collettiva. Per gli studenti lavorare nel cuore di Matera ha significato sperimentare la propria creatività in un contesto che amplifica la connessione con il passato, incoraggiando allo stesso tempo l’innovazione e il futuro. Matera è più di un semplice sfondo: è un luogo di ispirazione continua per chiunque si avventuri tra le sue strade con l’intento di creare.”

