Studenti materani al G7 giovani della cultura

Da parte i momenti istituzionali, tra foto, documenti di intenti che – ormai è prassi- sono destinati a restare tali o a essere applicati in parte,con la buona volontà di poche lodevoli eccezioni, tocca ai giovani indicare la strada della concretezza e delle cose da fare. E tra questi gli studenti dell’Itcg Loperfido-Olivetti e Iis Duni-Levi di Matera, che saranno dal 26 al 30 giugno a Lignano Sabbiadoro per “YounG7 for Education-Scuola futura”. Bravi ragazzi. Fate vedere che avete tanta voglia di fare e di cambiare.

C’è anche il “G7” degli studenti e vi partecipano, a Lignano Sabbiadoro, due scuole di Matera: Itcg Loperfido-Olivetti e Iis Duni-Levi.

Dal 26 al 30 giugno, in concomitanza con lo svolgimento della Riunione dei ministri dell’educazione dei Paesi del G7 che si svolgerà a Trieste, gli studenti materani si cimenteranno nei laboratori di formazione, insieme ai docenti, e potranno apprendere strumenti e metodologie innovative, in coerenza con quanto previsto dal PNRR Istruzione-Investimento 2.1, lavorando in gruppi di lavoro eterogenei, sia per provenienza che per indirizzo scolastico, presentando le proprie idee e soluzioni dinanzi a rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni internazionali e della società civile.

A cimentarsi nei percorsi previsti, caratterizzati da simulazioni dei processi negoziali che avvengono a livello nazionale e internazionale, gli studenti dell’Itcg Loperfido-Olivetti, Rosa Quaranta (4B RIM), Annarita Soldo (4B RIM), Jacopo Sassanelli (4B SIA), Abderrahim Boubaker (4A SIA), accompagnati dal prof. Francesco Paolo Giancipoli, e gli studenti dell’Iis Duni-Levi (Liceo Classico e Artistico) Annamaria Serafino (3D), Angelica Di Gennaro (3C), Gianvito Sandri (3B) e Donato Iacovone (4D), accompagnati dalla prof.ssa Agnese dell’Acqua.

Le attività previste comprendono anche azioni didattiche innovative nei campi dell’arte ispirate ai temi del G7 sull’educazione.

I dirigenti delle due scuole Antonella Salerno e Patrizia Di Franco fanno presente che l’iniziativa di Lignano Sabbiadoro “è un ulteriore tassello per la partecipazione attiva degli studenti nei processi decisionali collettivi. I giovani devono avere un ruolo cruciale nel plasmare il futuro dell’istruzione. La scuola ha sempre creduto nell’importanza di fornire ai giovani non solo conoscenze accademiche, ma anche competenze pratiche e capacità di leadership. Partecipare al Young7 for Education permette di mettere in pratica questi valori e di fornire ai nostri studenti una piattaforma dove esprimersi”.

Matera, 26 giugno 2024