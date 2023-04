Studenti e motori d’epoca. Bell’esempio da Schio

Se la valle dei motori di Modena e dintorni è la culla dei rombi di successo ( da Ferrari a Maserati, da Bugatti a Lamborghini senza dimenticare le moto) e per tanti giovani e una bella aspirazione poterci lavorare, in Veneto hanno attivato una interessante esperienza sul campo che servirà eccome da ”orientamento” ai giovani per coltivare questo sogno. Un obiettivo ”stimolante” tanto più che si tratta di auto d’epoca, nate dall’impegno creativo di ingegneri del passato e da una filiera di ”artigiani” che in tanti casi erano anche collaudatori, fino a gareggiare e a mettersi in proprio. L’Historic Club Schio ( Vicenza) con Automobilclub storico italiano ( Asi) Giovani ha portato a scuola, presso l’Istituto professionale ” G.B Garbin alcune ”nonne” del secolo scorso : dalla Fiat 1500 alle Citroen Traction Avant, e poi Alfa, Mercedes, Citroen di varie epoche. Una lezione sul campo a cofano aperto, a imparare di meccanica, impianti elettrici, carrozzeria e design fino all’ultimo particolare. A parlarcene nel numero di Auto d’epoca di aprile Diego Filippi nel servizio ” Asi Giovani, L’Historic club Schio all’Istituto G. B Barbin”. Ragazzi ultrainteressanti e qualcuno è già in moto con la scintilla del che fare dopo il diploma, dopo aver fatto un tuffo nel passato…