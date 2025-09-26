venerdì, 26 Settembre , 2025
HomeCronacaStudenti e docenti dell’I. C. Semeria Minozzi Festa di Matera al Villaggio...
Cronaca

Studenti e docenti dell’I. C. Semeria Minozzi Festa di Matera al Villaggio Race for the Cure 2025

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

“Il 26 settembre gli studenti di diciotto classi dell’Istituto comprensivo Semeria Minozzi Festa di Matera, accompagnati da ventisei docenti e guidati dalla dirigente Arcangela Paolicelli, hanno visitato il Villaggio Race for the Cure 2025 situato nel Parco del Castello e partecipato alle attività di sensibilizzazione alla prevenzione delle malattie e all’iscrizione alla maratona che si terrà in città domenica 28 settembre.” Lo riferisce una nota dell’istituto che così prosegue “Sotto il sole caldo di fine settembre, un’ondata di energia e consapevolezza ha animato il Villaggio, cuore pulsante della settima edizione della Race for the Cure per il territorio, che si è rivelato un labirinto di apprendimento. I ragazzi hanno attraversato gli stand con una curiosità contagiosa. Accompagnati da musiche, atleti e ospiti d’eccezione, i ragazzi hanno visitato gli spazi attrezzati del Villaggio: l’area medica con attività di promozione della prevenzione, visite cliniche e esami diagnostici gratuiti; l’area sport e fitness con attività per tutti; l’area speciale donne in rosa e il corner Komen Italia per momenti ludici e didattici, conferenze, incontri e talk show. La visita non è stata solo un’immersione nel tema della prevenzione medica, ma anche un’occasione per comprendere la rete istituzionale e sociale che sostiene la Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. L’elenco dei patrocinatori – dall’Alto Patronato del Presidente della Repubblica alla Regione Basilicata, dal Comune di Matera al C.O.N.I. e l’Esercito Italiano – ha messo in luce quanto sia fondamentale la collaborazione collettiva. Per i giovani dell’I.C. Semeria Minozzi Festa, la giornata è stata una lezione di educazione civica all’aria aperta. In un clima di festa i ragazzi hanno avuto l’occasione di affrontare in modo semplice il problema della salute e di capire l’importanza dell’alimentazione e dell’attività fisica per il benessere e la crescita personale. Lo scambio intergenerazionale è stato fondamentale: incontrare persone che hanno trasformato la lotta in speranza fornisce ai giovani un potentissimo modello di resilienza e coraggio.”

Articolo precedente
Puglia in piazza a Grottaglie: No al riarmo! Fermiamo il genocidio a Gaza!
Articolo successivo
Incendio a Metaponto, le precisazioni della Regione
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti