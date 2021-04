Il sindaco Filippo Luberto lo aveva ribadito fino a pubblicare una ordinanza, poi ritirata per gli obblighi delle direttive del presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi, ma la situazione dei contagi a Grassano era e resta da bollino rosso. Ognuno si assuma le proprie responsabilità…ma con la salute dei concittadini e dei giovani studenti, costretti a viaggiare per raggiungere le scuole medie superiori a Matera proprio non si scherza. E alla fine è venuto fuori un pizzico di buon senso con le famiglie e il sindaco che hanno ottenuto di poter fruire della didattica a distanza per i ragazzi. Meglio. Quando la sicurezza della salute è a rischio. Era la cosa più saggia da fare. Il primo cittadino, intanto, continua a essere accanto ai concittadini con inviti al ”buon senso” anche sulle pagine social a rispettare le distanze.



IL REPORT di ieri in evoluzione….

Amministrazione Comunale di Grassano

22 h ·

AGGIORNAMENTO COVID-19: Giorno 08.04.2021 ore 9:00

Buongiorno Cari concittadini vi comunico il report di stamattina con altre TRE persone POSITIVE.

-Alla Data odierna i positivi a Grassano salgono ancora da N.58 a N.61.

Vista la situazione per niente rassicurante nel nostro Comune causa nuove varianti , vi chiedo di evitare tassativamente contatti , evitare assembramenti e sostare nelle piazze , capisco il momento particolare ma per quello che vedo in giro non si è ancora capita la gravità del momento pertanto chiedo a tutti noi il rispetto delle regole fondamentali,

❗ DISTANZA DI SICUREZZA

❗ EVITARE ASSEMBRAMENTI

❗ INDOSSARE LA MASCHERINA .

Inoltre mi rivolgo a TUTTA LA POPOLAZIONE di non abbassare la guardia.

GRAZIE

Il Sindaco

Filippo Luberto