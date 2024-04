Studenti della Nicola Festa di Matera presso la Residenza Brancaccio

Mercoledì 24 aprile, gli alunni della 1 C della scuola secondaria di primo grado Nicola Festa di Matera, guidati dalle docenti M. Iorio e F. Guarnieri, sono stati ospiti della Residenza Brancaccio dove, nella Sala di Vetro hanno messo in scena uno spettacolo teatrale, attività rientrante nell’Uda (attività di apprendimento che coinvolge gli studenti in un processo attivo di costruzione delle conoscenze) di educazione civica dal titolo “Io cittadino”. I brani della drammatizzazione, intitolata “Visita alla Comare”, sono stati tratti dal libro “Voci di sassi” di Antonio D’Ercole. Inoltre, i ragazzi hanno proposto proverbi e soprannomi della tradizione materana, riuscendo a coinvolgere molti degli anziani presenti. Poi, la mattinata è continuata con una allegra conversazione sui giochi, sulla scuola, sul tempo libero e sul rapporto con i genitori, così come questi sono cambiati nel corso degli anni. Si è parlato anche dell’usanza di preparare il corredo per i futuri sposi, tema contenuto nella rappresentazione teatrale.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.