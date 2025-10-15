“Studenti Attivi, per una scuola di rappresentanza’’ all’I.I.S. “E. Fermi” di Policoro

L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” di Policoro (MT) promuove un importante momento di confronto e riflessione sul tema della partecipazione democratica e del protagonismo giovanile nella scuola, con il Seminario sul ruolo delle Rappresentanze Studentesche, dal titolo “Studenti Attivi, per una scuola di rappresentanza”, che si terrà giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 10:00.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il significato civico e formativo della rappresentanza studentesca e di promuovere una cultura della partecipazione attiva, del dialogo e della corresponsabilità, principi fondamentali della vita democratica e della convivenza civile.

Il Seminario vedrà la partecipazione di rappresentanti della Consulta Nazionale e Provinciale di Matera, insieme a delegazioni provenienti da diverse istituzioni scolastiche del territorio.

A rappresentare il Ministero dell’Istruzione e del Merito sarà il Dott. Marco Pinti, Consigliere del Ministro Prof. Giuseppe Valditara, che interverrà in qualità di relatore per approfondire il valore educativo e civico delle Consulte e il loro ruolo nella costruzione di una scuola realmente partecipata.

Tra i temi principali dell’incontro:

· Il funzionamento della rappresentanza studentesca;

· Le iniziative e le buone pratiche di rappresentanza;

· La rappresentanza come esempio concreto di Educazione Civica.

«L’incontro – dichiara la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Giovanna Tarantino – vuole essere un’occasione di formazione e di dialogo, per dare voce agli studenti e riconoscere pienamente il loro ruolo di cittadini attivi all’interno della comunità scolastica. La scuola è il primo laboratorio di democrazia, e la rappresentanza studentesca ne costituisce uno dei pilastri fondamentali».

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di collaborazione tra scuola, istituzioni e territorio, volto a rafforzare la partecipazione giovanile e a promuovere una Scuola viva, aperta e consapevole del proprio ruolo educativo e civico.