Studenti al ‘’Camposcuola’’ per la corsa contro la fame

Iniziativa di solidarietà degli studenti dell’ Istituto tecnico commerciale e per geometri ‘’ Antonio Loperfido- Adriano Olivetti’’ per un problema di strettissima attualità: quello della fame, che interessa sempre nuove fasce di popolazione. Correre per sensibilizzare, per invitare a contribuire, al camposcuola di via delle Nazioni Unite, a sostegno idealmente delle tante attività solidati che dall’Italia, con le onlus, le missioni, l’Unicef e altre sigle cercano di intervenire laddove è possibile, nonostante guerre, persecuzioni, carestie che finiscono con il rendere difficile gli aiuti.



COMUNICATO STAMPA

L’ISTITUTO ITCG LOPERFIDO-OLIVETTI DI MATERA PARTECIPA PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO ALLA “CORSA CONTRO LA FAME”.

La “Corsa contro la fame”, che si tiene ogni anno nelle scuole italiane grazie all’organizzazione “Azione contro la Fame” e patrocinata dal CONI, rappresenta il progetto didattico, sportivo e solidale più grande al mondo. Un vero e proprio movimento di studenti “podisti” per dare vita a una grande corsa solidale.

Nelle scorse settimane si è svolto un percorso didattico di sensibilizzazione in aula con incontri tenuti dagli esperti di “Azione contro la Fame” con l’obiettivo di illustrare ai più giovani le cause strutturali e le conseguenze della fame, una piaga contemporanea che colpisce più di 800 milioni di persone nel mondo. Dopo questa prima fase di formazione, i ragazzi sono pronti a mobilitarsi per diventare parte attiva del progetto: tramite il “passaporto solidale” e i materiali video forniti, coinvolgono familiari, vicini di casa e amici sulle tematiche affrontate. A fronte della loro opera di sensibilizzazione possono ricevere una promessa di donazione per ogni tratto di corsa svolto durante le giornate conclusive del progetto.

Nell’Istituto Itcg Loperfido-Olivetti l’evento si terrà giovedì 9 maggio, a partire dalle ore 9.20, nel campo scuola di Matera e punta a focalizzare l’attenzione proprio sul rapporto tra guerra e fame in un momento storico in cui in molte parti del mondo sono ben visibili le catastrofiche conseguenze del ricorso alle armi.

“Azione contro la Fame” è un’organizzazione umanitaria internazionale leader nella lotta contro le cause e le conseguenze della fame. Da 40 anni, in circa 50 Paesi, salva la vita di bambini malnutriti, assicura alle famiglie acqua potabile, cibo, cure mediche e formazione, consentendo a intere comunità di vivere libere dalla fame.

Matera, 8 maggio 2024

ufficiostampa@loperfido-olivetti.edu.it