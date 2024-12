Studentato nell’ex padiglione Stella. Finalmente. Una bella scommessa

Ce l’hanno messa tutta… e alla fine dopo una lunga fase di incertezze la definitiva gara di appalto con progettazione e affidamento lavori che consentirà entro due anni, probabilmente per l’estatate 2026, di aprire agli studenti di Matera e del comprensorio dell’Università della Basilicata di avere una struttura moderna, funzionale con servizi per 150 ospiti, 20 per cento destinati ai disabili. Un investimento complessivo di 13 milioni di euro, 7 dei quali della Regione Basilicata, e con un impegno a investire 900.000 euro come ha detto l’assessore alle Infrastrutture Pasquale Pepe, per le attrezzature in modo da consegnarla per l’inizio dell’anno accademico 2026-2027, Struttura che sarà affidata all’Ardsu . E per quella data occorrerà garantire risorse adeguate per la gestione, visto che finora gli studenti hanno dovuto viaggiare o trovare con estrema difficoltà alloggi (non sempre a prezzi contenuti) a causa dell’offerta turistica che ha bloccato il mercato delle locazioni su B&B, case vacanze e via elencando. Non sappiamo se per la gestione dello Studentato di Matera siano state previste risorse con la richiesta fatta da Unibas a Regione Basilicata, per il piano dodicennale, fissato in 15 milioni di euro l’anno ( 10 per l’Università e circa 5 per la facoltà di medicina a numero chiuso). Ma attendiamo la programmazione e la consegna di un edificio, che può tornare utile anche d’estate per scambi internazionali e iniziative simili. Auguri di buon lavoro al raggruppamento temporaneo di imprese raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario composto dai mandatari Consorzio Ciro Menotti e La Cascina Costruzioni, dai soggetti mandanti Passarelli spa e Igc srl e dal gruppo di progettazione di cui fanno parte Copec srl, Sarubbi engineering srl e Singena srl. Attendiamo il taglio del nastro. A presto. A bientôt come direbbe l’imprenditore lucano francese Donato Scavone, che abbiamo incontrato dopo tanto tempo in occasione della presentazione del progetto e della consegna dei lavori.

Studentato Matera, Bardi e Pepe: “Giornata importante”

Il presidente e l’assessore alle Infrastrutture hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione del progetto del nuovo studentato che vedrà la luce a giugno 2026. Subito dopo, in cantiere, è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori con i rappresentanti del raggruppamento temporaneo di imprese.

Il nuovo studentato di Matera vedrà la luce tra 540 giorni e garantirà i più alti standard in termini di efficientamento energetico, ma soprattutto ambienti confortevoli e innovativi per 150 universitari. La superficie calpestabile all’interno dell’edificio, sviluppata su 5 livelli, sarà di circa 5.500 metri quadrati, dove troveranno spazio aule multimediali, biblioteca, uffici amministrativi, luoghi d’incontro e ricreativi, oltre naturalmente alle camere riservate agli studenti, a una mensa con cucina, alla lavanderia e a un deposito per biciclette. Mentre l’area di pertinenza dello studentato sarà di 22mila metri quadrati, di cui 3.000 destinati a parcheggio e tutto il resto al verde.

È quanto emerso nel corso di una conferenza stampa, organizzata per presentare i dettagli del progetto, ben rappresentati nei rendering proiettati dai tecnici, che si è svolta stamane nel Campus universitario di via Lanera, a Matera. Presenti all’evento il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, l’assessore alle Infrastrutture Pasquale Pepe, il rettore dell’UniBas Ignazio Mancini, i vertici dell’Ardsu, una delegazione di studenti e i rappresentanti del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario composto dai mandatari Consorzio Ciro Menotti e La Cascina Costruzioni, dai soggetti mandanti Passarelli spa e Igc srl e dal gruppo di progettazione di cui fanno parte Copec srl, Sarubbi engineering srl e Singena srl.



La Regione ha puntato sul recupero di un padiglione dell’ex ospedale della città dei Sassi, in via Annibale Maria di Francia, facendo una radicale ristrutturazione del complesso, con adeguamento sismico.

“È una giornata importante per la Basilicata, non solo per Matera. Rappresenta una grande soddisfazione poter mettere 150 studenti universitari nella condizione di usufruire di spazi adeguati nel loro percorso di formazione” ha detto il presidente Bardi prima di raggiungere il cantiere dove ha sottoscritto il verbale di consegna dei lavori. “Negli ultimi due anni – ha aggiunto – è stata data una forte accelerazione all’iter burocratico che aveva comportato rallentamenti sulla tabella di marcia, ma tutto è bene quel che finisce bene”.



Soddisfatto anche l’assessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe. “Porteremo a termine i lavori, dopo molti anni di attesa, per andare incontro alle esigenze della comunità studentesca universitaria di Matera” ha evidenziato l’assessore. “Per l’opera, che sarà un importante attrattore dal punto di vista didattico e sociale, è previsto un investimento complessivo di 13milioni e 630mila euro, di cui 7,5 milioni sono fondi regionali, mentre il restante finanziamento è a carico del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Ardsu. Nel frattempo, utilizzeremo i 900 mila euro già a disposizione per l’acquisto di arredi e attrezzature” ha sottolineato Pepe, segnalando ai giornalisti che “la Regione, dopo quello di Matera, ha un altro ambizioso progetto legato allo studentato di Potenza, che dovrebbe svilupparsi nell’ex ospedale San Carlo e per il quale si potrà contare su una somma di 20 milioni di euro”.

MICHELE CASINO

È con profonda emozione che stamattina ho partecipato insieme al presidente Bardi e all’assessore alle infrastrutture Pasquale Pepe, alla presentazione dei lavori di completamento della casa dello studente di Matera.

Quest’opera a lungo attesa dalla città e dagli studenti universitari potrà dare centralità al nostro ateneo garantendo il diritto allo studio e attraendo nuovi giovani.

Lo studentato che sarà pronto a giugno 2026 darà alloggio a 150 studenti, che potranno far richiesta tramite ARDSU e accederanno per meriti e valutazione patrimoniale. Sono previsti oltre alle unità residenziali anche ampie zone comuni ed un sistema altamente sostenibile e tecnologico, privo di gas ed esclusivamente elettrico, con energia da fonti rinnovabili.

I vantaggi per i nostri giovani non saranno solo nella tutela del fondamentale diritto allo studio, ma anche nella possibilità di socializzazione, nella seppur lunga battaglia al caro affitti, nella rinnovata attrattività del nostro polo universitario che potrà così riprendere la sua centralità.

Esprimo piena soddisfazione per questo passo in avanti verso il completamento e la consegna alla città di questo importante intervento infrastrutturale, non mancherò di vigilare a che i lavori si concludano bene e per tempo.



Chiudo ringraziando il presidente Bardi per non aver fatto mancare la sua vicinanza alla mia amata città e ai suoi giovani.