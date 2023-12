Strenna di Natale. Aggiudicati i lavori per il Teatro Duni

Forse è il regalo più atteso per Matera e per tanti materani, che l’avevano auspicato per l’anno da Capitale europea della cultura, e che avrebbero fatto a meno di altre opere andate in porto ma di scarso utilizzo per la città o che hanno portato alla consueta scia di polemiche… Finalmente sono stati aggiudicati, con determina del dirigente comunale del settore opere Pubbliche, ing. Ignazio Olivieri, i lavori per riqualificare il teatro Duni. Sarà l’impresa D’Alessandro Restauri a eseguirli. Non ci soffermiamo sui dati tecnici, che abbiamo stralciato dalla determina pubblicato sull’albo pretorio on line del Comune, ma auspichiamo che l’avvio del cantiere e la esecuzione delle opere vadano avanti celermente. Firma del contratto, tempi di pubblicazione e ad anno nuovo si parte, con buona soddisfazione da parte di quanti hanno atteso questo momento: dall’Amministrazione comunale, a cominciare dal sindaco Domenico Bennardi, al progettista che seguirà i lavori architetto Luigi Acito. E da lassù, immaginiamo, condivida anche l’architetto Ettore Stella, che ha progettato quel teatro. Un passo alla volta…



UNO STRALCIO DEL PROVVEDIMENTO DALLA DETERMINA

RCG N° 3262/2023 DEL 11/12/2023

di AGGIUDICARE la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di recupero del Teatro “E.

Duni”. CUP I19F23000000009 – CIG A0292F7C54, in favore D’ALESSANDRO RESTAURI

S.R.L., corrente in Matera alla Via U. La Malfa n. 108, C.F. e P.IVA 01215250778 che ha ribassato

del 13,81% l’importo a base di gara soggetto a ribasso, per un valore complessivo dell’offerta pari a

Euro 4.706.354,38 – di cui Euro 698.951,53 per costi della manodopera ed Euro 227.490,00 non

assoggettati a ribasso – oltre Iva come per legge;

3. di AUTORIZZARE l’esecuzione anticipata della prestazione ai sensi dell’articolo 17, commi 8

e 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

4. di DARE ATTO che:

– i controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali in capo all’aggiudicatario si sono conclusi

con esito positivo;

– la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n.

36/2023;

– il suddetto affidamento sarà formalizzato, mediante la sottoscrizione di apposito contratto di

appalto secondo le modalità individuate dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 , nel rispetto dei

termini di cui all’art. 55, comma 1, del Codice;

5. di DISPORRE la pubblicazione del presente atto nella sezione del sito “Amministrazione

trasparente” a norma dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile in via transitoria sino al 31

dicembre 2023 in virtù di quanto disposto dall’art. 225, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;