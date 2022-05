Non possiamo che salutare positivamente la decisione del Comune di Altamura ( Bari) di scegliere ” Campo 65 ”, luogo di sofferenza, speranza e dialogo tra i popoli in tema di libertà e pace, da destinare a progetto di arte di strada. La ” Street Art”, della quale abbiamo avuto interessanti esempi nei mesi scorsi, grazie alle esperienze di allievi e studenti, voluta dalla Regione Puglia con una legge innovativa, che ha pochi riscontri nel Paese. Sabato 21 maggio un ”assaggio” delle potenzialità del settore con la inaugurazione e la visita guidata ad alcuni lavori. Colori, simboli, segni, frasi per non dimenticare. E ai giovani l’eredità di tramandare nel solco di quello che ”Campo 65” rappresenta e con l’impegno di una associazione, sempre avanti – con Domenico Bolognese in testa- nello sventolare la bandiera della memoria



APPUNTAMENTO AL 21 MAGGIO

Nell’ambito degli interventi finanziati dalla Regione Puglia per la “valorizzazione dei beni del patrimonio culturale, istituti e luoghi della cultura, con l’allestimento di Street Art”, il Comune di Altamura dopo aver raccolto idee, suggerimenti e proposte in merito ai beni e luoghi da valorizzare, ha scelto il Campo 65 come luogo destinatario della suddetta azione affidando la realizzazione delle opere e servizi ad artisti ed associazioni locali.

Si ricorda che la Regione Puglia è stata la prima in Italia ad approvare una legge per la promozione e diffusione della Street Art, legge sottoscritta dall’ex consigliere Regionale altamurano Enzo Colonna.

Per la realizzazione dei murales sono state individuate le scuole Giovanni Rodari, Madre Teresa di Calcutta ed il muro perimetrale esterno dell’Ex-Tribunale sulla vecchia via per Gravina in direzione dell’ex campo di prigionia.

Sabato 21 maggio, dopo un raduno iniziale presso il Campo 65, verranno inaugurate le rappresentazioni artistiche alla presenza della Sindaca Rosa Melodia, dell’Assessora alle Culture Margherita Fiore, di rappresentanti della Regione Puglia, di dirigenti e studenti altamurani. Gli street artists Marco Forte, Donato Lorusso, Mattia Pellegrino, Giuseppe Pontillo ed Amalia Tucci descriveranno le loro opere. Sono previsti intermezzi musicali da parte dei musicisti dell’ensemble Cinque Piume.

Domenica 22 maggio, a cura della Ass. Campo 65, ci sarà una visita guidata dei murales presso l’Ex Tribunale, al termine della quale, con mezzi pubblici messi a disposizione del Comune ed in bicicletta (in collaborazione con l’ass. Orme Bike), ci si recherà presso il vicino Campo 65. Arrivati a destinazione l’ensemble 5 piume, con la partecipazione straordinaria della cantante Maria Moramarco, rappresenterà in prima assoluta l’opera musicale “La lettera” dedicata agli uomini e donne del Campo 65. A seguire visita guidata al sito in compagnia delle guide e degli archeologi delle Università di Bari e Foggia.