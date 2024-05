Strappati gli avvisi del ”buon senso” da Porta Pistola. E il disagio continua…

…Con l’ennesimo soccorso a persone che su quel percorso non dovrebbero esserci, come dimostra l’ennesimo soccorso operato in zona. Fatevi il conto dei costi e dei disagi e chiedetevi fino a quando durerà e perchè? Scontato? Cosa si continua a non fare per la prevenzione ? E così …Maleducazione, menefreghismo, vandalismo e magari vedere come va a finire…alla fine vengono fuori. E come tutti i piccoli gesti, fatti con spontaneità,amore per il territorio con l’obiettivo di evitare che si verifichino incidenti, a costo di rimetterci anche l’osso del collo lungo il percorso che da Porta Pistola- lungo la passerella in legno sul torrente gravina -conduce all’altipiano murgico- i cartelli di ”AVVISO” https://giornalemio.it/cronaca/benvenuti-nel-parco-della-murgia-ma-rispettatelo/ installati dai volontari per l’ambiente sono stati strappati e rimossi.



A segnalarlo ancora una volta è Pio Acito, che non nasconde rammarico, rabbia verso quanti son grigi, invidiosi, che non ci mettono la faccia, definiti ”fascisti dentro”. Intolleranza, arroganza? Fate voi. Sta di fatto che quel percorso ha bisogno di una gestione concreta e di vigilanza, anche facendo pagare un biglietto come accade altrove, in modo da selezionare gli accessi che devono avvenire in sicurezza. Che gli Enti locali, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, si diano una mossa…Finora ci sono stati solo feriti. Ma la ”Provvidenza” o la buona sorte , non dimentichiamolo, potrebbe distrarsi…con tutte le conseguenze che un evento di quel tipo porterà all’immagine turistica, sempre più offuscata, della città.