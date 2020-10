Europei o extracomunitari. Sono 271 in più gli stranieri residenti in Basilicata. E a riportarlo l’ultimo rapporto, presentato on line, del Dossier statistico immigrazione 2020 , redatto dal Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con il Centro Studi e Rivista Confronti e con il contributo della Chiesa Valdese – Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, alla cui realizzazione hanno contribuito decine di studiosi ed esperti in materia. E in una regione a forte e continuo spopolamento, invecchiamento ed emigrazione sono una risorsa preziosa per mantenere attività che hanno bisogno di manodopera. Ma con un meccanismo di integrazione, nella legalità si intende e delle norme, che va perfezionato. Onere che spetta al legislatore. Nel complesso sono 23.387 gli stranieri residenti in Basilicata pari al 4,2 per cento della popolazione, dei quali 12.219 in provincia di Potenza e 11.168 in quella di Matera. E il dato contenuto nel . La comunità più diffusa è quella romena con 8919 unità, pari al 38,1 per cento, seguita da quella albanese 2152(9,2 per cento) e marocchina 1823 (7,8 per cento). Gli stranieri rappresentano il 4,8 per cento degli occupati in Basilicata. Servizi, agricoltura,industria e costruzioni sono i settori di maggiore impiego. Alla fine del 2019 i cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno sono 11.614 : 5729 in provincia di Potenza e 5885 in quella di Matera. Rispetto all’anno precedente sono in calo (2071) i titolari di permessi rilasciati per motivi di protezione internazionale ed ex umanitari. Sono diminuiti i rilasci di permessi di soggiorno : 787 rispetto ai 1132 del 2018. Le acquisizioni di cittadinanza italiana sono state 418 con un incremento del 65,9 per cento. Tanti gli spunti del voluminoso lavoro presentato a Matera sulla piattaforma Zoom con una tavola rotonda digitale, coordinata dalla collega Mariapaola Vergallito , che ha visto la partecipazione del sindaco Domenico Bennardi. I contenuti del Dossier sono stati illustrati da Paola Andrisani, referente regionale Centro Studi e Ricerche Idos per la Basilicata, e da Donato Di Sanzo, docente dell’Università di Palermo e referente in Basilicata per il Centro Studi Confronti. Contributi e approfondimenti sono venuti da Sarah Urbano, Fondazione con il Sud, Emanuele Montemarano, legale Federcolf, Giuseppe Marino, Istituto don Calabria, Angela Maria Bitonti, referente regionale Asgi, e Anita Enrica Sassano, presidente dell’Aps Le Rose di Atacama.

Nel 2019 la Basilicata è la terza regione italiana per perdita di popolazione dopo il Molise e

la Calabria (-0,97%). Prosegue, pertanto, lo spopolamento delle aree interne, accompagnato

da bassi livelli di natalità a cui corrispondono indici elevati di invecchiamento. La stima

del rapporto Svimez 2019 prevede un passaggio da 556.934 abitanti nel 2019 a 403.670

all’inizio del 2065. A ciò si aggiunge una “nuova migrazione” tutta meridionale composta da

giovani con elevati livelli di istruzione, molti dei quali non fanno più ritorno nella terra natia.

In questo difficile contesto demografico si collocano i 23.387 cittadini stranieri residenti al

31/12/2019, solo 271 in più rispetto all’inizio dell’anno, per una variazione dell’1,2%. Un

quadro, almeno per la popolazione straniera, sostanzialmente stabile rispetto al 2018. Gli

unici dati in netto calo sono quelli relativi alle presenze nel sistema di accoglienza (secondo

i dati del Ministero dell’Interno si contano 1.493 persone a fine 2019, ovvero l’1,6% del totale

nazionale, il 22,5% in meno rispetto al 2018), e ai Msna (presenti in numero inferiore alle 100

unità, in gran parte con un’età compresa tra 15 e 17 anni e provenienti prevalentemente da

Guinea, Bangladesh, Albania, Pakistan, Senegal, Egitto, Gambia, e Mali).

Caratteristiche principali, distribuzione territoriale e indici di radicamento

I cittadini stranieri incidono per il 4,2% sul totale della popolazione residente. In provincia

di Potenza risiede il 52,2% dei cittadini stranieri (12.219), con un’incidenza del 3,4%,

mentre nel materano ne risiedono 11.168, con un’incidenza del 5,7% (la concentrazione

maggiore si registra nella città di Matera e in altri centri del metapontino, quali Policoro,

Pisticci e Bernalda). I residenti stranieri sono equamente ripartiti fra uomini e donne, hanno

prevalentemente fra i 30 e i 44 anni (il 33,2% del totale) e tra loro la comunità più numerosa

resta stabilmente quella romena (38,1%), seguita da quelle albanese (9,2%), marocchina

(7,8%), indiana (4,4%), nigeriana (4,3%), cinese (4,2%) e ucraina (3,3%). Per quel che riguarda

la componente femminile, dopo le cittadine romene (le quali rappresentano il 45,7% delle

straniere residenti in Basilicata), albanesi (pari all’8,8%, con una prevalenza nella provincia

di Matera) e marocchine (7,5%), i gruppi più numerosi sono quelli delle ucraine (5,1%), delle

bulgare (4,2%) e delle cinesi (4,0%, anch’esse concentrate in prevalenza nel materano).

A fine 2019, i cittadini non Ue titolari di un permesso di soggiorno sono 11.614.

Equamente distribuiti fra le due province, sono per la maggior parte uomini (56,7%), fra i 30

e i 44 anni (il 32,6% del totale), non coniugati (il 57,9%) e provenienti da Albania, Marocco,

India, Cina, Ucraina e Nigeria. I titolari di permesso di soggiorno a termine rappresentano

il 57,9% del totale, mentre i lungo soggiornanti sono il 42,1%. Rispetto al 2018, risultano

in netto calo i titolari di un permesso rilasciato per motivi di protezione internazionale

ed ex umanitari (sono 2.071, il 36,9% dei quali con un permesso per richiesta d’asilo),

mentre aumentano i titolari di un permesso per motivi di famiglia (pari al 39,7% del totale).

Diminuiscono anche i primi rilasci di permesso di soggiorno (787 contro i 1.132 del 2018) e

i nuovi nati da genitori stranieri (-6,8%, per un totale di 233 nascite), mentre sono in netta

ripresa le acquisizioni di cittadinanza italiana (+65,9%; 418 in totale).



Per quel che riguarda la popolazione più giovane, sono 2.989 gli studenti stranieri

iscritti nelle scuole lucane nell’a.s. 2018/2019, di cui circa la metà nata in Italia (1.138

alunni). Prevalentemente figli di cittadini romeni, albanesi e marocchini, la maggior parte

si concentra nella scuola primaria, seguita con un piccolo scarto dalle scuole secondarie

di secondo grado. I nuovi iscritti stranieri all’ultimo anno scolastico, in tutte le scuole di

ogni ordine e grado, sono stati solo 111, concentrati soprattutto nella scuola secondaria

di primo grado. Per quel che riguarda, invece, l’orientamento scolastico di secondo grado,

la scelta degli alunni stranieri continua a ricadere soprattutto sugli istituti professionali

(frequentati dal 39,2% degli iscritti) e tecnici (35,1%).

Il mondo del lavoro e delle imprese

Secondo i dati Istat della Rilevazione continua sulle forze di lavoro, a fine 2019 gli

stranieri rappresentano il 4,8% degli occupati in regione, con un tasso di occupazione

pari al 50,6% (quello di disoccupazione è del 6,8%). Tra questi, le donne rappresentano il

45,1% del totale. Per quel che riguarda i settori di impiego, gli occupati stranieri risultano

maggiormente presenti nei servizi (il 54,3%, tra cui il 12,1% nel commercio e il 19,4%

nel lavoro domestico), seguiti dall’agricoltura (31,7%) e dall’industria (14,1%, tra cui il

6,3% nelle costruzioni). Il 48,4% degli occupati stranieri svolge un lavoro manuale non

qualificato, il 28,5% risulta sovraistruito e il 5,5% è sottoccupato. Resta rilevante il divario

tra le retribuzioni destinate ai lavoratori stranieri e a quelli italiani: i primi guadagnano in

media 811 euro al mese, mentre i secondi 1.302 euro.

I dati Unioncamere/SiCamera relativi al 2019 evidenziano che le imprese condotte da

cittadini nati all’estero (delle quali ben il 70,1% è gestito da non comunitari) sono 2.235 (il

3,7% del totale delle imprese attive in regione), con un incremento del 3,0% rispetto al 2018

(a fronte di un +1,3% delle imprese italiane). Le imprese individuali con titolare immigrato

sono 1.761 (lo 0,4% del totale nazionale) delle quali un terzo (33,0%) è a conduzione

femminile. Il 67,4% di questi imprenditori si inserisce nel settore dei servizi (soprattutto

nel comparto del commercio: 49,1%), il 15,6% svolge la propria attività in agricoltura e il

14,8% nell’industria (tra cui l’8,2% nel comparto delle costruzioni). Le nazionalità non Ue

più rappresentate tra i titolari di impresa nati all’estero sono quella marocchina e cinese

(rispettivamente il 21,5% e il 7,0% del totale).



Terre lucane, braccia e caporalato

Due possibili “chiavi di lettura” del fenomeno migratorio in Basilicata sono quelle

che passano attraverso la lente del lavoro nei campi e del lavoro domestico e di cura, i

quali spesso diventano sinonimo di sfruttamento e lavoro nero. A tale proposito, basti

solo ricordare quanto emerso nel giugno 2020 dall’operazione Demetra, condotta tra

le province di Cosenza e Matera: 16 caporali identificati e oltre 200 braccianti reclutati

e condotti sui campi in condizioni di sfruttamento, obbligati a lavorare in assenza di

dispositivi di protezione individuale, impiegati in turni di lavoro usuranti e costretti ad

accettare condizioni di lavoro degradanti e non conformi alla legge. Dalle intercettazioni

telefoniche, risulta inoltre che i braccianti venivano chiamati “scimmie”.

Da luglio a novembre 2019, Medici senza frontiere ha svolto attività di supporto medico

e sociale di prossimità negli insediamenti informali (i cosiddetti “ghetti”) delle aree rurali

della Basilicata proprio per l’elevata presenza di persone che abitano in situazioni di

estrema precarietà, in condizioni igienico-sanitarie deplorevoli e senza alcun accesso ai

servizi di base. In questi contesti, le dure condizioni di lavoro si sommano ad elevate forme

di esclusione sociale1

.

Secondo i dati Istat elaborati nell’ultimo rapporto redatto dal Crea (Consiglio per la

ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria)2

, nel 2019 il numero di cittadini

stranieri presenti nell’area dell’Arco ionico (che raggruppa 7 comuni pugliesi, 12 lucani e

32 calabresi) supera le 26mila unità. Nelle aziende agricole dell’area, la manodopera extrafamiliare impiegata conta circa 72mila unità e per oltre il 16% è costituita da stranieri. Di

questi, solo il 4% è assunto in forma continuativa, oltre il 52% in forma saltuaria e il 44% conto

terzi, inoltre la presenza di comunitari (circa il 73%) prevale sui non comunitari. Secondo i

dati Inps (2018), nel metapontino il numero degli stranieri impiegati in agricoltura era pari

al 72% degli stranieri residenti, in aumento, rispetto al 2012, del 17,8%.

Stando al rapporto, le donne straniere residenti nell’area dell’Arco ionico sono 12.951,

circa il 49,0% del totale degli stranieri, il 25,0% delle quali risiede nel metapontino. Le donne

straniere impiegate in agricoltura sono 5.901 (il 26% delle donne occupate nel settore); di

queste, più del 76% (4.491 unità) proviene da paesi comunitari (Romania e Bulgaria, in

particolare) e per il 56% si concentrano nel metapontino.

Quanto, poi, all’impatto dell’emergenza Covid-19 sulla disponibilità di manodopera

straniera in agricoltura, con un’attenzione particolare a quelle “zone sensibili” dove i

lavoratori stagionali si concentrano maggiormente in alcuni periodi dell’anno (Vulture Alto

Bradano, Metapontino e Val d’Agri), le misure di contenimento hanno causato ovviamente

numerosi effetti negativi. Va però segnalata la totale e permanente assenza di strutture di

accoglienza per i braccianti (stagionali, transitanti e occasionali che siano), malgrado siano

state da tempo stanziate delle risorse attraverso i progetti Supreme nell’ambito del Pon

legalità sia per l’area dell’Alto Bradano (per l’ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio), sia

per l’area del Metapontino (per il centro di accoglienza nei pressi di Scanzano). Strutture

che ormai da anni attendono di essere realizzate.

1Medici senza frontiere, Vite a giornata. Precarietà ed esclusione nelle campagne lucane, gennaio 2020, in www.

msf.it

2 Crea, L’agricoltura nell’Arco ionico ai tempi del Covid-19: prospettive per le braccianti straniere comunitarie, maggio

2020, in www.crea.gov.it

Dossier Statistico Immigrazione 2020

(compresi nuovi nati)

Nuovi permessi rilasciati

787

annuo

-30,5%

Studenti stranieri

2.989

Nati da genitori stranieri

6,3%

Tasso acquisizione cittadinanza

18,0

per mille residenti stranieri

su 3.672 nuovi nati

Minori

17,4%

sul totale dei residenti stranieri

Migranti in accoglienza

1.493

sul totale della popolazione

0,3%

al 30.6.2020

1.359

di cui 38,1% nato in italia

9mila lavoratori stranieri: % su totale occupati per

settore

Agricoltura

Industria

Servizi

16,9

2,7

3,9

Nuovi permessi rilasciati nel corso dell’anno: % motivi

del rilascio

Famiglia

Protezione intern.

ed ex-umanitaria

Lavoro

Altro

41,0

16,8

30,6

11,6

31.12.2019

RESIDENTI STRANIERI: 23.387 SOGGIORNANTI NON UE: 11.614

-9,0%

semestrale

Residenti stranieri e soggiornanti non Ue (2015-2019)

migliaia

19.442

20.783

22.500 23.116 23.387

9.941

11.056 11.806 11.976 11.614

Residenti Soggiornanti non Ue

2015 2016 2017 2018 2019

5

10

15

20

(a.s 2018/2019)

popolazione straniera (dati al 31.12.2019)

RESIDENTI STRANIERI (dati provvisori) SOGGIORNANTI NON COMUNITARI

Province Numero % % su totale Var. % % Nuovi Acquisizioni Iscritti Cancellati Numero di cui % lungo- principali motivi dei permessi a termine (%)

residenti 2018-2019 donne nati cittadinanza dall’estero per l’estero soggiornanti Lavoro Famiglia Protez. internaz.

ex umanitaria

potenza 12.219 52,2 3,4 -0,3 50,6 104 260 868 209 5.729 33,0 20,5 42,0 34,9

matera 11.168 47,8 5,7 2,8 49,2 129 158 863 263 5.885 50,9 19,6 36,6 25,4

Basilicata 23.387 100,0 4,2 1,2 49,9 233 418 1.731 472 11.614 42,1 20,1 39,7 30,8

RESIDENTI STRANIERI (dati provv.) STUDENTI A.S. 2018/2019 RIMESSE * TITOLARI IMPRESE INDIVIDUALI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO MERCATO DEL LAVORO

Paesi e continenti Numero % Paesi e continenti Numero % Paesi e continenti Migliaia Paesi e continenti Numero Paesi e continenti Numero Indicatori** Italiani Stranieri di cittadinanza di cittadinanza di destinazione di euro di nascita di residenza

romania 8.919 38,1 romania 1.099 36,8 romania 5.701 marocco 375 argentina 32.528 occupati 180.586 9.119

albania 2.152 9,2 albania 610 20,4 Georgia 2.727 svizzera 342 Germania 18.685 di cui donne % 36,5 45,1

marocco 1.823 7,8 marocco 337 11,3 india 2.002 Germania 252 svizzera 18.274 disoccupati 22.219 666

india 1.019 4,4 india 125 4,2 Bangladesh 1.176 cina 121 Brasile 10.650 di cui donne % 45,1 45,8

nigeria 1.010 4,3 cina 97 3,2 senegal 1.100 romania 108 Uruguay 8.932 tasso attività % 57,2 54,3

cina 987 4,2 Ucraina 78 2,6 marocco 1.028 pakistan 79 Francia*** 6.124 tasso occupazione % 50,8 50,6

Ucraina 774 3,3 tunisia 65 2,2 moldova 990 venezuela 41 spagna 4.982 tasso disoccupazione % 11,0 6,8

Bulgaria 650 2,8 Bulgaria 48 1,6 pakistan 924 albania 37 venezuela 4.957 sovraistruiti % 34,1 28,5

tunisia 563 2,4 polonia 37 1,2 albania 773 Francia*** 33 regno Unito*** 4.342 sottoccupati % 3,6 5,5

polonia 395 1,7 nigeria 30 1,0 Ucraina 770 Brasile 28 stati Uniti*** 4.068 retribuz. media mens. € 1.302 811

Gambia 361 1,5 senegal 28 0,9 mali 710 Bangladesh 25 Belgio 3.297 SETTORI

pakistan 356 1,5 siria 27 0,9 costa d’avorio 512 tunisia 21 australia 3.045 agricoltura % 7,9 31,7

Altri paesi 4.378 18,7 Altri paesi 408 13,7 Altri paesi 6.140 Altri paesi 465 Altri paesi 14.030 industria % 25,2 14,1

Europa 13.878 59,3 Europa 1.965 65,7 Europa 10.013 Europa 1.097 Europa 58.404 Costruzioni % 7,3 6,3

di cui Ue 10.608 45,4 di cui Ue 1.226 41,0 di cui Ue 7.119 di cui Ue 213 di cui Ue 39.903 servizi % 66,9 54,3

Africa 5.624 24,0 Africa 614 20,5 Africa 5.761 Africa 437 Africa 572 Lavoro domestico % 0,5 19,4

Asia 3.132 13,4 Asia 329 11,0 Asia 7.284 Asia 240 Asia 356

PROFESSIONI

America 744 3,2 America 81 2,7 America 1.486 America 148 Africa 71.504 non qualificate % 13,9 48,4

Oceania 9 0,0 Oceania – – Oceania 9 Oceania 5 Oceania 3.078 operai, artigiani % 26,5 16,2

apolidi – apolidi – – n.c. – n.c. – impiegati % 29,6 33,6

Totale 23.387 100,0 Totale 2.989 100,0 Totale 24.553 Totale 1.927 Totale 133.914 Qualificate % 30,0 1,8

*dati estratti il 7 luglio 2020. **tutti gli indicatori sono calcolati su un campione di popolazione di 15 anni e oltre, tranne i tassi di attività e di occupazione che fanno rifermento a soggetti tra i 15 e i 64 anni. ***inclusi i territori d’oltremare.