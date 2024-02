Stranezze dal mondo: Avere 26 anni e ben 22 figli. Incredibile?

Della serie strano ma vero: avere solo 26 anni, ma ben 22 figli…e volerne oltre 100! Infatti è la giovane georgiana Kristina Ozturk, di soli 26 anni -per l’appunto- che ha già 22 figli, ma con il desiderio di volerne almeno 105. E lei stessa, sposata con il 58enne milionario turco Galip Ozturk, a raccontare la sua vita sui social dal proprio account di Instagram batumi_mama, che conta -al momento- 257 mila follower. 21 dei suoi 22 figli sono nati grazie alla maternità surrogata, 20 dei quali nati in poco più di un anno. Il loro primo figlio Mustafa è nato il 10 marzo 2020, mentre l’ultima nata, la 22esima figlia insieme, Olivia, ha due anni. Kristina e Galip sembra abbiano pagato 168mila euro in totale alle madri surrogate tra marzo 2020 e luglio 2021, e spendono 80mila euro all’anno per 16 babysitter. La 26enne ha conosciuto il ricco proprietario di un hotel Galip durante una vacanza nella città costiera di Batumi, in Georgia. “Sembrerebbe –ha scritto in un post Kristina – che tutto ciò che riguarda l’educazione dei figli sia già stato scritto, ma ogni giorno ogni genitore è alla ricerca di informazioni utili per dare solo il meglio ai propri figli. E io non faccio eccezione. Come madre di ventidue figli, posso dire con certezza che non esistono troppe informazioni: si può sempre trovare qualcosa di nuovo”. Chissà quante ne troverà sino a quando raggiungerà l’obiettivo dichiarato di figli da crescere. (Fonte della notizia TODAY)

