Strana morte del giudice che in Israele stava giudicando Nethanyau.

La notizia, che risale al 4 gennaio scorso, ha posto non poche perplessità sulle modalità in cui ha perso la vita il giudice Benny Sagi, figura centrale a quanto pare del procedimento per corruzione in corso in Israele contro il premier Benjamin Nethanyau. Il magistrato è morto da quanto riportano le cronache mentre percorreva in moto, e da solo, la Route 6, investito da un’auto immessasi sull’autostrada e poi scomparsa dopo un urto violento https://lagiustizia.net/morto-il-giudice-del-processo-a-nethanyau/. Le indagini proseguono sull’incidente, ma restano in piedi le perplessità della famiglia per quanto accaduto, che ha respinto la tesi della tragica fatalità e ha chiesto verità e trasparenza. Il processo contro il primo ministro è lì e sarà portato avanti da altri.,



Non è il solo. Ricordiamo la richiesta di estradizione, relativa alla guerra a Gaza che ha causata migliaia di vittime (continuano le uccisioni e i disagi con la cacciata delle associazioni umanitarie) della popolazione civile, della Corte penale internazionale per il mandato di arresto che riguarda Nethanyau , l’ex ministro della Difesa Gallant e il capo di Hamas nonché il capo militare di Hamas, Deif. La stessa Corte aveva respinto l’istanza determinando un commento risentito di Israele https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2024/11/21/la-corte-penale-internazionale-mandato-di-arresto-internazionale-per-netanyahu-gallant-e-deif_a0f49eb0-b12a-4413-b838-24caf11daa39.html. Sarà rispettato il diritto internazionale. La recente aggressione degli Stati Uniti al Venezuela, ignorare istituzioni internazionale come l’Onu o avere scarsa considerazione dell’Unione Europea che accetta e continua ad accettare quello che si decide su altri tavoli con la minaccia di disarticolarne il territorio ( è il caso della Groenlandia) ne sono la triste conferma. Sono in gioco le libertà e la democrazia.E l’Italia , allineata e coperta, continua a far finta di nulla.