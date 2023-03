Strade nel Parco da fuoristrada. Chi e che si aspetta a ripararle?

Buche a prova di ammortizzatori quelle che Franco Lasala segnala nel Parco della Murgia, che conducono ai centri visita di Masseria Radona e Iazzo Gattini e più avanti al ”serbatoio” come lo chiamano i materani dell’Acquedotto, a itinerari rupestri e ad aziende private.E chiede con veemenza agli enti di competenza di darsi una mossa, visto che la stagione turistica è cominciata. Le piogge di marzo, che non sono finite, aggravano la situazione. Basta poco un camion di brecciato e la strada torna a livello. Forza amministratori, consiglieri, tecnici…date il buon esempio. E, frase fatta, metteteci una pezza.



Buche e fossi.

Ierii pomeriggio,domenica 12 marzo, dopo 1 mese di “assenza” mi sono recato a Jazzo Gattini e Masseria Radogna. Oasi di pace! La murgia è di una spettacolarità unica!, Mah mah… la strada di accesso ad entrambi i siti (a fondo naturale) coperta di brecciolino/stabilizzato è piena di buche! Sono arrabbiato nero!! Non passa nessun consigliere, nessun dipendente comunale, nessun vigile urbano, mbè almeno quelli della raccolta differenziata e non.. almeno 1 volta a settimana si recano. Nessuno segnala un bel niente! La stagione è alle porte, viene mezzo mondo ad ammirare i nostri siti ed il paesaggio, e voi mostrate l’immobilismo!! Bravi!. Sono mesi che la strada versa in tali condizioni. Eh per favore 200 euro di spesa ed 1 ora di lavoro. Ma per carità di Dio cambiate mestiere. L’ordinaria amministrazione non la conoscete! Incapaci, miopi, menefreghisti. Eh già..le vostre indennità..sono super stipendi (denaro pubblico). Alzate il c..

Franco Lasala