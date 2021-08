…Tanto tuonò, e venerdì sera 20 agosto ha piovuto, che l’Amministrazione comunale ha intensificato in settimana gli interventi di lavaggio delle strade del centro. La cosa è arrivata dopo ferragosto,se si eccettua la pulizia di scalinate e sagrati davanti alcune chiese e di alcune emergenze. Le alte temperature, infatti, avevano favorito processi di fermentazione dei rifiuti (residui di cibo, bevande e altri ‘umori’ indecorosi) mal conferiti da Tizio o Caio, Bene. Si tratta ora, risorse ordinarie o introiti della tassa di giorno, di consolidare gli standard del decoro in centro. Perchè Matera è città turistica e va gestita con la dovuta qualità dei servizi. Vero è che il bando di gestione dei rifiuti dell’ambito 1 non ha previsto l’evoluzione di Matera dei flussi turistici e,quindi, l’aumento degli interventi di manutenzione ordinaria durante i mesi estivi. Ma la questione va affrontata con decisione, con i fatti , rivedendo cosa non va anche nel prelievo dei rifiuti. E sotto questo aspetto occorre fare di più, con una sensibilizzazione diretta anche nei confronti di visitatori e operatori economici affinchè riducano al massimo l’impatto visivo – a volte irregolare e ”sgradevole” -nel conferimento di rifiuti in strada, in attesa dei prelievi, o nei cestini. L’offerta turistica, lo ripeteremo fino alla noia, va gestita con professionalità e programmazione altrimenti si fanno passi indietro all’insegna del commento ricorrente ” Matera città bella, ma…”