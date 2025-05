Strada provinciale 5 per Ginosa va messa in sicurezza. Si provveda

A chiederlo è Vincenzo Cataneo , segretario di Puglia e Basilicata della Federazione Autonome dei Sindacati dei Trasporti F.A.S.T Confsal, con una richiesta di intervento urgente inviato al Prefetto di Matera, Cristina Favilli, al presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini ,alla Direzione Anas di Basilicata in primis affinchè si effettuino gli interventi necessari per rendere sicuro il transito di autobus delle linee extraurbane lungo la strada provinciale n.5, dal bivio di contrada Alvino a 7 chilometri, lungo il rettilineo, subito dopo la casa cantoniera abbandonata in direzione Ginosa, a sinistra della carreggiata, dove occorre rimuovere le sporgenze di rami di albero. E a ricordare, quanto occorre fare è Pietro Volpe, già autore di una segnalazione,e sindacalista del settore trasporti di lungo corso, per il quale ”bisognerebbe fare lo sfalcio delle siepi sino al limite di Provincia a 5 km da Ginosa. Strada pericolosa date ristrette dimensioni della carreggiata e l’elevato traffico di autobus che incrociamo mezzi pesanti che trasportano inerti dalle cave presenti nella zona”. Basta un po’ di buona volontà…prima che accada un incidente.



Oggetto: Richiesta urgente di intervento per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 5 –

Tratto bivio Alvino – Ginosa

Eccellenza, Preg.mo Presidente,

la scrivente Segreteria Regionale apprende con crescente preoccupazione, dalle segnalazioni pervenute

dagli Operatori di Esercizio del Trasporto Pubblico Locale, le gravi condizioni di pericolosità presenti lungo

la Strada Provinciale 5, in particolare nel tratto compreso tra il bivio Alvino e il Comune di Ginosa.

Tale arteria, percorsa quotidianamente da autobus di linea, risulta compromessa dalla fitta vegetazione

spontanea e dalla presenza di rami e alberature sporgenti, che invadono le corsie di marcia, rendendo

estremamente rischioso l’incrocio tra mezzi pesanti, autobus e veicoli provenienti in senso opposto. A ciò

si aggiungono le criticità legate alla ridotta larghezza della carreggiata.

Desideriamo sottolineare come recenti incidenti, pur non avendo fortunatamente provocato feriti, abbiano

causato gravi danni ai mezzi del TPL e generato panico tra i passeggeri, compromettendo la regolarità

e la sicurezza dell’esercizio di servizio pubblico.

Siamo altresì a conoscenza del fatto che l’Ente da Lei presieduto è stato più volte informalmente

sollecitato circa la necessità di un immediato intervento di manutenzione e messa in sicurezza, purtroppo

senza esito concreto.

Inoltre, la presente segnalazione risulta fondamentale anche ai fini dell’aggiornamento del

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) delle società consorziate nel Consorzio Trasporti Aziende

Basilicata, attivando le procedure previste dal D.Lgs. 81/2008, con l’obiettivo di garantire le dovute

misure di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza dei lavoratori, e di ridurre concretamente il rischio di infortuni e incidenti stradali.



Alla luce di quanto sopra, e nella consapevolezza della centralità del collegamento tra Matera e Ginosa,

chiediamo con urgenza un intervento risolutivo per:

• la rimozione della vegetazione che ostacola la visibilità e invade la sede stradale;

• la potatura degli alberi pericolanti;

• la verifica strutturale del tratto interessato.

In mancanza di un celere e risolutivo intervento, la scrivente declina ogni responsabilità, a tutti gli

organi competenti, in merito a eventuali incidenti e danni che dovessero verificarsi, sia nei confronti

dei lavoratori, sia nei confronti dei viaggiatori e dei mezzi coinvolti.

Tali misure si rendono indispensabili per garantire l’incolumità dei viaggiatori, la sicurezza degli

operatori e la continuità del servizio pubblico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza

stradale e trasporto collettivo.

Restiamo in attesa di un urgente riscontro e di una convocazione formale per discutere nel merito le

problematiche esposte, riservandoci ogni azione utile alla tutela dei lavoratori e dell’utenza.



Con osservanza,

Potenza, lì 05 maggio 2025.

Il Segretario

Vincenzo Cataneo