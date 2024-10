Strada per Jesce. Va ammodernata (tutta) e resa meno pericolosa

C’è il cantiere in corso con progetto e risorse dell’Amministrazione provinciale ( con una storia di appalti e di ritardi sofferta) per eliminare alcune curve lungo un’arteria di vitale importanza per la viabilità interregionale, che collega la Basilicata alla Puglia, le province di Matera a quella di Bari e che serve l’area industriale di Jesce dove si recano ogni giorno tanti lavoratori pendolari da Matera, Altamura e Santeramo in colle soprattutto. I lavori in corso hanno consentito di asfaltare alcuni tratti di strada e in prospettiva di allargare la carreggiata dove oggettivamente – oggi- i tir devono rallentare…e che oggi devono allungare, passando in linea d’aria per la viabilità retrostante al vecchio presidio del Consorzio di bonifica, per raggiungere l’area industriale.



All’altezza del vecchio tratto, dove è stata realizzata una aiuola spartitraffico, c’è ancora la cartellonistica che consente l’accesso ai frontalieri in attesa che venga realizzato il viadotto per il nuovo tracciato. Ma resta davvero tanto da fare per rendere meno pericolosa quella strada, che ha un fondo sconnesso, e per trovare una soluzione ”accettabile” per evitare il ricorrente rischio di incidenti sul tratto prossimo a Matera.

Santeramo (Ba)e per Laterza (Ta). Problema che necessita di una conferenza di servizi con Anas e gli enti locali, dal Comune alla Provincia di Matera, per studiare interventi che ne migliorino la sicurezza. Anche per la vecchia ss 7 ”Appia”, che si innesta a nord con la ss 7 Ferrandina Matera e con la ss 99 per Altamura servono interventi per sostituire i guard rails danneggiati e per rifare la segnaletica, orizzontale con la installazione di tacche rifrangenti o luminose, che evitino incidenti soprattutto nelle ore notturne.



Giriamo la questione ai referenti degli Enti locali, ai consiglieri regionali e alle associazioni di categoria affinchè provvedano. C’è un progetto più vasto, che riguarda la Murgia – Pollino di innesto con l’autostrada a Gioia del Colle ( Bari) che tocca Matera e raggiunge il versante calabrese-campano. Se ne parla, se ne parla, se ne parla da 30 anni…

CANTIERE LUNGO STRADA PER AREA INDUSTRIALE JESCE