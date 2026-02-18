Strada per Jesce pericolosa e inadeguata. Provincia Matera con progetto fondi Fsc.

Ci hanno scritto i pendolari che si recano quotidianamente nell’area industriale di Jesce, e non è la prima volta che ce lo segnalano con puntuali servizi di denuncia e di sollecitazioni agli Enti Locali, a intervenire vista la pericolosità di una strada inadeguata e ultratrafficata- da mezzi pesanti- che ne hanno deformato la sagoma, lungo un tracciato che presenta qua e la curve a gomito dove la visibilità è limitata e con rischi di incidenti. Qualcosa sta per muoversi con risorse per 1,5 milioni di euro legate a Fondi di sviluppo e coesione(Fsc) dell’Unione europea, che finanziano infrastrutture, innovazione e sviluppo.



” Abbiamo raggiunto una intesa con la Regione Basilicata nel corso di una commissione dedicata proprio a quella strada di valenza interregionale- dice il presidente dell’Amministrazione provinciale di Matera, Francesco Mancini. Le risorse, in relazione alla programmazione degli Fsc sono previste per il 2027. Ma prima dovremmo attivare a un mutuo per la progettazione gravato, naturalmente di interessi. E su questo aspetto la Regione farà la sua parte. Poi gli interventi di adeguamento dell’intera arteria sulla quale siamo già intervenuti in parte, eliminando delle curve. Un altro tratto va completato”.



Nel frattempo è opportuno che sulle provinciali 271 e 236 che portano all’area industriale di Jesce si provveda a ”smussare” qualche sagoma deformata e a colmare le buche che,causa maltempo, sono aumentate. Resta la problematica dell’incrocio lungo la vecchia via Appia ss7 per Santeramo-Latera, in località La Palomba, in attesa di soluzione che ne riducano il rischio di incidenti. Certo se fosse stato realizzato il progetto di trasversale a monte della Statale 99 di ”itinerario bradanico-salentino”, che avrebbe evitato il percorso lungo la vecchia via Appia, sarebbero stati affrontati i problemi indicati sopra.



Va detto che nei giorni scorsi su iniziativa dell’Amministrazione comunale di Matera si è provveduto a sostituire una parte dei ‘guard rails’ danneggiati (versante Cava del Sole) e che altri sull’altro versante, a cominciare dall’innesto con la statale 99 vanno sostituiti. Nel frattempo prudenza su queste arterie, dove la velocità impone limiti precisi…





