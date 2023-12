Strada per Calle come un percorso di guerra. Quanti pericoli!

Chi la fa tutti i giorni si fa il segno della croce, sperando di non incappare in un incidente e teme per la propria vita e per quella degli altri, soprattutto di sera – quando è buio pesto-o quando è maltempo e piove a dirotto. Ci riferiamo alla strada provinciale che porta alla borgata Calle di Tricarico, Irsina, San Chirico e si collega alla 96 bis. Le foto sono eloquenti, con i dissesti e il degrado, ormai datato, che ne fanno un percorso di guerra. Occcorrono interventi di ”somma urgenza” come si dice in gergo tecnico, per ridurre i punti di pericolosità, in attesa- risorse e tempi di progettazione permettendo- di riqualificare quell’arteria, percorsa ogni giorno da pendolari e mezzi. Ma con tempi certi e celeri, prima che ci scappi il morto…in quella che sembra una terra di nessuno.E se le Province sono a corto di risorse. Beh, che lo faccia la Regione…